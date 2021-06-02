Умер актер и каскадер Андрей Погребинский

Ушел из жизни российский актер и каскадер Андрей Погребинский. Он был известен телезрителям Пятого канала по роли капитана полиции Владимира Доценко в детективе «Ментозавры».

Звезда кино и сериалов скончался в среду, 2 июня. Информацию о смерти Андрея Погребинского подтвердила мать актера. Причина смерти и дата прощания пока не называются.

Андрей Погребинский сыграл одну из главных ролей в детективе «Ментозавры» — капитана полиции Владимира Доценко. Всего в его фильмографии насчитываются 52 работы.

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