Умер актер и каскадер Андрей Погребинский
Информацию о смерти звезды сериала «Ментозавры» подтвердила его мама.
Фото: Instagram @pogrebinski_andrei
Ушел из жизни российский актер и каскадер Андрей Погребинский. Он был известен телезрителям Пятого канала по роли капитана полиции Владимира Доценко в детективе «Ментозавры».
Звезда кино и сериалов скончался в среду, 2 июня. Информацию о смерти Андрея Погребинского подтвердила мать актера. Причина смерти и дата прощания пока не называются.
Андрей Погребинский сыграл одну из главных ролей в детективе «Ментозавры» — капитана полиции Владимира Доценко. Всего в его фильмографии насчитываются 52 работы.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти звезды сериалов «Две судьбы» и «Россия молодая» Филимон Сергеев.
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