Новость о смерти главного актера сериала «Ментозавры» Андрея Погребинского стала полной неожиданностью для его фанатов. Харизматичному артисту было всего 45 лет. Причины его смерти пока не сообщались.

Кем был и чем прославился Андрей Погребинский?

Погребинский родился в 1976 году. Он профессионально занимался баскетболом и даже был мастером спорта. Хотя изначально он связал свою жизнь со игрой, ему всегда хотелось большего.

В 2002 году он окончил факультет психологии СПбГУ в Северной столице. Позже он прошел курсы актерского мастерства, с 2007 года стал появляться в кино и сериалах, был каскадером, а потом и актером.

Из-за фактурной внешности Погребинскому часто доставались роли охранников или оперативников. Есть в перечне его работ и такие роли, как «Громила», «Боксер» или «Самосвал». Но постепенно ему стали доверять больше и больше.

Активный скачок в его карьере случился в 2015 году. Тогда он снялся в сериалах «Полицейский участок», «Улицы разбитых фонарей — 15», «Дружина». Наибольшую же известность принесла ему главная роль полицейского Владимира Доценко в сериале «Ментозавры», стартовавшего в 2021 году.

О личной жизни Погребинского ничего не известно — он предпочитал держать ее в секрете.

Информацию о смерти Андрея Погребинского 2 июня подтвердила мать актера. Причина смерти и дата прощания пока не называются.

Фанаты были потрясены новостями. Некоторые сразу вспомнили о трагической кончине актера Владимира «Динамита» Турчинского — спортсмен и шоумен тоже умер внезапно, когда ему было всего 46 лет.

«Такой молодой, что же случилось? Очень жаль, колоритный артист. Такой трогательный в „Ментозаврах“…»;

«Царствие небесное»;

«Запомнился мне в „Ментовских войнах“. Видно, что хоть и фактурная внешность, но парень не без таланта», — написали они в соцсетях, узнав о смерти Погребинского.

Психолог, боксер и каскадер: кем был покойный Андрей Погребинский? 1/4 2/4 3/4 4/4

Ранее 5-tv.ru писал, что умер звезда сериалов «Две судьбы» и «Россия молодая» Филимон Сергеев.