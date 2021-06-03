К каким болезням глаз приводят неправильные солнцезащитные очки?

Использование очков без солнцезащитных фильтров крайне опасно для здоровья глаз. Тем, кто предпочитает качественной летней оптике пластиковые и исключительно декоративные аналоги, могут грозить серьезные проблемы со зрением, рассказала 5-tv.ru врач-офтальмолог, доктор медицинских наук и профессор, а также главный врач офтальмологической клиники Татьяна Шилова.

Многие забывают, что солнцезащитные очки — не просто модный аксессуар, а в первую очередь средство спасения органов зрения от губительного действия ультрафиолетовых лучей. Затемненные линзы без специальных фильтров делают глаз еще более уязвимым — пребывая в состоянии комфорта, не щурясь на солнце, он остается полностью открытым и беспомощным, пока УФ-лучи беспощадно атакуют.

«Создается ложное впечатление что темные очки должны обязательно защищать наш глаз от солнечного света. Однако это совсем не так, потому что светопропускание линзы и блокировка от ультрафиолетовых лучей — это две разные характеристики очковой линзы. Стеклянная линза на 100% защищает наши глаза от ультрафиолетовых лучей, а пластиковая линза не содержит таких векторов и поэтому должна иметь определенное покрытие, которое блокирует ультрафиолетовую часть спектра», — поясняет врач.

Если покрытие, о котором говорит доктор, на линзах ваших очков нет, вредоносные УФ-лучи могут разрушить роговицу — наружную оболочку глаза. При этом возникает заболевание, которое сопровождается появлением плотной мутной пленки на глазу — птеригиум.

«Это довольно серьезная и неприятная ситуация. И в самых легких формах оно (заболевание. — Прим. ред.) может сопровождаться длительным и стойким синдромом сухого глаза, трудно подающимся лечению. Если ультрафиолетовое излучение попадает внутрь глаза, то может повредиться хрусталик — это наша внутриглазная линза, и в ней возникают помутнения. Помутнение называют катарактой — снижаются острота и качество зрения», — отмечает эксперт.

Татьяна Шилова настоятельно рекомендует в солнечные дни наслаждаться теплом и светом без рисков для здоровья. Чтобы наши глаза видели долго, были хорошо защищены от губительного действия окружающей среды, линзы очков обязательно должны содержать ультрафиолетовый фильтр.

«Светопропускание, то есть степень интенсивности затемнения очковой линзы — это другая характеристика, напрямую никак не связанная с ультрафиолетовым блоком. Она выбирается в зависимости от того, где очки будут использоваться. В городской среде степень затемнения меньше, у моря, в горах, там, где интенсивная инсоляция, там степень затемнения больше», — заключила офтальмолог.

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