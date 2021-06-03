«Есть обстоятельства»: друг Челобанова рассказал о его таинственном исчезновении

Бывший фаворит певицы Аллы Пугачевой — композитор Сергей Челобанов — пропал с экранов по собственной воле. У шоумена есть ряд веских причин, из-за чего он на время отказался от активной открытой творческой жизни. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сообщил близкий друг «потерянного», музыкант Анатолий Борисов.

«Спасибо за заботу, все в порядке, поводов нет для беспокойства. Ничего не случилось, ничего не произошло, просто есть определенные человеческие обстоятельства», — подчеркнул артист.

О пропаже Челобанова впервые заявил его товарищ, музыкальный продюсер Алексей Мускатин. Он отметил, что еще совсем недавно шоумен ходил по телешоу, рассказывал о своей победе над наркозависимостью и выяснял, кто из внебрачных детей действительно является его родственником. Однако три месяца назад бывший фаворит Пугачевой перестал отвечать на звонки и уединился в неизвестном месте.

Мускатин отмечал, что в конце зимы Челобанов заразился коронавирусом. Продюсер не исключал, что с товарищем могло случиться что-то непоправимое. Но в то же время, рассуждая, замечал, что супруга и сын композитора вряд ли бы стали молчать о трагедии.

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