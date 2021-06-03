«Есть обстоятельства»: друг Челобанова рассказал о его таинственном исчезновении

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 1 101

Известный композитор не выходит на связь более трех месяцев. Неужели с ним случилось что-то страшное?

Фото, видео: ТАСС / Тушин Антон, 5-tv.ru

Бывший фаворит певицы Аллы Пугачевой — композитор Сергей Челобанов — пропал с экранов по собственной воле. У шоумена есть ряд веских причин, из-за чего он на время отказался от активной открытой творческой жизни. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сообщил близкий друг «потерянного», музыкант Анатолий Борисов.

«Спасибо за заботу, все в порядке, поводов нет для беспокойства. Ничего не случилось, ничего не произошло, просто есть определенные человеческие обстоятельства», — подчеркнул артист.

О пропаже Челобанова впервые заявил его товарищ, музыкальный продюсер Алексей Мускатин. Он отметил, что еще совсем недавно шоумен ходил по телешоу, рассказывал о своей победе над наркозависимостью и выяснял, кто из внебрачных детей действительно является его родственником. Однако три месяца назад бывший фаворит Пугачевой перестал отвечать на звонки и уединился в неизвестном месте.

Мускатин отмечал, что в конце зимы Челобанов заразился коронавирусом. Продюсер не исключал, что с товарищем могло случиться что-то непоправимое. Но в то же время, рассуждая, замечал, что супруга и сын композитора вряд ли бы стали молчать о трагедии.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности тайного романа певицы Аллы Пугачевой и Сергея Челобанова.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
73.26
-0.24 89.26
-0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:43
«Сын нужен ему ради денег»: Шепелев выиграл суд за квартиру покойной Фриске
10:31
Семьи смогут распоряжаться маткапиталом через смартфон
10:20
«Сын видит ее так»: Дроздова высказалась об ужасном памятнике на могиле Волчек
10:11
Размер имеет значение: в Госдуме предложили новый налог на недвижимость
10:00
Little Big выпустили новый альбом с каверами на Ramones и Кадышеву
9:47
Население Германии выступило за более тесное сотрудничество с Россией

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака
«Внезапная перемена!» — в Чехии разоблачили «разоблачителей» взрывов во Врбетице
«Меня заставили!» — Даня Милохин вызвал аншлаг на ПМЭФ-2021
Что ждет каждый из знаков китайского гороскопа в июне 2021 года

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака