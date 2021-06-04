Стало известно, сколько дней будут длиться новогодние каникулы в 2022 году

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Алиса Маркова
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Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, как будут отдыхать граждане РФ в дни празднования Нового года.

Фото, видео: Виталий Тимкив/ТАСС, 5-tv.ru

Новогодние каникулы в России в 2022 году будут длиться десять дней — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2020-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра труда и социальной защиты Антона Котякова, сделанное во время Петербургского Международного экономического форума. По его словам, 31 декабря в следующем — 2022 году — для россиян будет нерабочими выходным днем. Дело в том, что предпраздничный день выпадает на субботу.

Антон Котяков также отметил, что выходные в майские праздники также будут длинными.

«У нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней», — заявил министр труда и соцзащиты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошел первый день ПМЭФ-2021. Он, к слову, как и «нулевой» день, завершился неформальным общением гостей и грандиозной вечеринкой с участием звезд эстрады.

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