Сигареты или зубы? Почему курильщикам нельзя ставить виниры и импланты

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Карина Исхакова
Эксклюзив 2 054

Врач Татьяна Бояркина рассказала 5-tv.ru, можно ли добиться голливудской улыбки, не избавляясь от пагубной привычки?

Фото, видео: depositphotos / ryanking999; 5-tv.ru

Специалист в области эстетической стоматологии рассказала, почему курильщикам нельзя ставить виниры. Татьяна Бояркина в интервью 5-tv.ru сообщила, что к ней часто обращаются пациенты, которые хотят добиться белоснежного цвета зубов. Приблизиться к голливудской улыбке можно двумя способами: поставить виниры или отбелить эмаль.

Стоматолог объяснила, что эффект от отбеливания зубов длится значительно короче у курильщиков. Поэтому процедуру придется повторять намного чаще. Врач отметила, что честно предупреждает об этом своих клиентов.

Еще один способ получить голливудскую улыбку — поставить виниры. Татьяна Бояркина рассказала, что фарфоровые или керамические накладки, для установки которых стачиваются зубы, — это способ получения желаемой улыбки на всю жизнь. Однако от табачного дыма на виниры, как и на естественные зубы, будет оседать желтый налет, избавиться от которого в домашних условиях не получится. Таким образом, для курильщиков установка виниров - бессмысленна. 

«От сигаретного дыма будет определенный налет на зубах, который в домашних условиях не уйдет. И вам придется обращаться к стоматологу для получения профессиональной гигиены — это единственный метод, который уберет этот налет с зубов», — пояснила стоматолог.

Добиться белизны зубов можно и при помощи установки имплантов. Этот метод не используют в Европе, однако, он весьма популярен в России. Такой способ приблизиться к голливудской улыбке — неэффективен, говорит специалист.

«Кровоснабжение костной ткани и десны у курящего человека нарушены. Таких пациентов мы осматриваем наиболее часто. У них есть риск, что костная ткань будет уходить и мы попросту можем потерять имплант», — рассказала Татьяна Бояркина.

Специалист отметила, что по этой же причине курильщик может лишиться и своих собственных зубов. Стоматолог объяснила, что из-за нарушения кровоснабжения костной ткани пациенты подвержены риску развития пародонтологических заболеваний.

«Все это приводит к одной мысли — надо бросать курить, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье зубов, в частности», — добавила в заключение стоматолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вейпы и сигареты делают из мужчин импотентов.

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