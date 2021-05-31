Как вейпы и сигареты делают из мужчин импотентов — простое объяснение уролога

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Алексей Хитров
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31 мая во всем мире отмечается День борьбы с курением.

Фото, видео: depositphotos / fuzzbones; 5-tv.ru

Ни для кого не секрет, что курение оказывает негативное воздействие на организм. Доказано, в частности, что оно может привести к развитию рака легких или мочевого пузыря. А для кого-то более страшным диагнозом станет импотенция, которая тоже вполне может быть результатом курения. Как это происходит, в беседе с 5-tv.ru рассказал врач-уролог Николай Захарченко.

«И в сигаретах, и в вейпах содержится никотиновая кислота, а никотин — это своего рода вазоконстриктор: вещество, которое приводит к сужению просвета кровеносных сосудов. Из-за этого значительно снижается тонус сосудистой стенки, а это уже напрямую влияет на эректильную функцию у мужчин, поскольку эрекция у них наступает в результате прилива крови к половому органу. Соответственно, если сосуды спазмируются, то эрекция будет неполной», — объяснил эксперт.

Медик добавил, что со временем при воздействии никотина в сосудистых стенках откладываются атеросклеротические бляшки, которые тоже препятствуют нормальному прохождению крови и, соответственно, нарушают эректильную функцию.

«Курение как вейпов, так и сигарет нарушает выработку мужского гормона тестостерона, снижает объем выработки семенной жидкости и уменьшает подвижность сперматозоидов. Дым нарушает перенос эритроцитами кислорода, что тоже влияет на потенцию и организм в целом, вызывая кислородное голодание», — подытожил уролог.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в рамках антитабачной концепции в России могут появиться обезличенные упаковки сигарет, 75% площади которых будут занимать рисунки или фото о вреде курения. Также рассматривается запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ, запрет на использование жидкостей для электронных сигарет и вопрос усиления контроля за рекламой табачных изделий.

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