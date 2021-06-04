«Уродливое изваяние»: памятник на могиле Волчек накрыли брезентом после скандала

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Ольга Петровиченко
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Поклонники и коллеги признали стелу отравительной.

«Уродливое изваяние»: памятник на могиле Волчек накрыли брезентом после скандала

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Памятник на могиле актрисы Галины Волчек, который жестко раскритиковали в сети, прикрыли брезентом. Об этом сообщил актер Стаснислав Садальский на своей странице в Instagram. Актер поблагодарил всех, кто критически высказался о дизайне скульптуры.

«Спасибо, вам мои друзья, подписчики — только благодаря вам, вашему отрицательному мнению в Instagram, этот ужас над могилой величайшей современницы никто больше не увидит. Уродливое изваяние закрыли брезентом», — написал артист, приложив фото в качестве доказательства.

 
 
 
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Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal)

Родственники Галины Волчек установили памятник на ее могиле лишь через год после смерти художественной руководительницы театра «Современник». Долгое время вместо памятника стоял простой деревянный крест. Установка стелы вызвала шквал критики среди поклонников и коллег Волчек. Многие называли памятник ужасным.

Как сообщал 5-tv.ru, объяснить ситуацию попыталась бывшая актриса «Современника» Ольга Дроздова. По ее словам, памятник Волчек получился таким, потому что так Галину Борисовну видит сын.

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