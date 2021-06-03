«Как же нужно не любить человека»: на могиле Волчек появился ужасный памятник
86-летней артистки не стало 26 декабря 2019 года, а монумент установили совсем недавно.
Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @stassadal
Станислав Садальский опубликовал несколько снимков памятника, который установили на могиле художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек. Актер посетовал, что никто из коллег артистки не пришел на открытие монумента.
«Позвонила бывшая невестка Галины Борисовны Татьяна Цыплакова: „Как жаль, Стас, открыли памятник моей любимой свекрови, и никто об этом не знает: ни актеры, ни в театре, который она боготворила, никто не в курсе“. Ничего странного нет, как и нет уже „Современника“. Жаль, но такова театральная жизнь. Филатов говорил: „Все актеры — сукины дети, и их вполне можно понять“. А что поделаешь?» — написал Садальский.
Артиста и его подписчиков возмутил внешний вид памятника. Садальский выразился достаточно мягко, сказав, что памятник вышел «неудачным». А вот фолловеры подобрали более смелые слова.
«Как надо было не любить Галину Борисовну, чтобы такое создать?»
«Ужасный памятник»;
«Памятник ужасен!!! Неужели родственники это одобрили?»
«Такой величайшей фигуре, как Галина Борисовна, могли бы сделать и достойный памятник», — возмутились пользователи сети.
86-летней Галины Волчек не стало 26 декабря 2019 года. Она до последнего приезжала в театр и работала над постановками. Скорой смерти абсолютно ничего не предвещало. Артистка всем сердцем любила жизнь и наслаждалась каждым ее моментом.
Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Гармаш рассказал о последних днях Галины Волчек.
- 31 янв
- «Не видела ни реанимации, ни врачей»: Сергей Гармаш о последних днях Галины Волчек
- 30 дек
- Новым худруком театра «Современник» станет Виктор Рыжаков
- 30 дек
- Назван наследник миллионного состояния Галины Волчек
- 30 дек
- В Москве простились с Галиной Волчек: какой была «мама» артистов «Современника»
- 29 дек
- Худрука «Современника» Галину Волчек проводили в последний путь аплодисментами
- 29 дек
- Прощание с худруком театра «Современник» Галиной Волчек проходит в Москве
- 29 дек
- Изменено время прощания с худруком «Современника» Галиной Волчек
- 27 дек
- Поклонники Галины Волчек несут цветы к театру «Современник» в память об артистке
- 27 дек
- Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Галины Волчек
- 27 дек
- Актер Олешко о кончине Волчек: «Ее талант еще долго будет согревать зрителей»
Читайте также
37%
-0.24 89.26
-0.43
Нашли ошибку?