«Как же нужно не любить человека»: на могиле Волчек появился ужасный памятник

Станислав Садальский опубликовал несколько снимков памятника, который установили на могиле художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек. Актер посетовал, что никто из коллег артистки не пришел на открытие монумента.

«Позвонила бывшая невестка Галины Борисовны Татьяна Цыплакова: „Как жаль, Стас, открыли памятник моей любимой свекрови, и никто об этом не знает: ни актеры, ни в театре, который она боготворила, никто не в курсе“. Ничего странного нет, как и нет уже „Современника“. Жаль, но такова театральная жизнь. Филатов говорил: „Все актеры — сукины дети, и их вполне можно понять“. А что поделаешь?» — написал Садальский.

Instagram @stassadal

Артиста и его подписчиков возмутил внешний вид памятника. Садальский выразился достаточно мягко, сказав, что памятник вышел «неудачным». А вот фолловеры подобрали более смелые слова.

«Как надо было не любить Галину Борисовну, чтобы такое создать?»

«Ужасный памятник»;

«Памятник ужасен!!! Неужели родственники это одобрили?»

«Такой величайшей фигуре, как Галина Борисовна, могли бы сделать и достойный памятник», — возмутились пользователи сети.

86-летней Галины Волчек не стало 26 декабря 2019 года. Она до последнего приезжала в театр и работала над постановками. Скорой смерти абсолютно ничего не предвещало. Артистка всем сердцем любила жизнь и наслаждалась каждым ее моментом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Гармаш рассказал о последних днях Галины Волчек.