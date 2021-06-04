«Сын видит ее так»: Дроздова высказалась об ужасном памятнике на могиле Волчек

Противоречивый дизайн памятника на могиле бывшей художественной руководительницы театра «Современник» Галины Волчек вызвал много критики и пересудов. Масла в огонь подлил еще и тот факт, что установили надгробие почти тайно, даже артисты театра и многие близкие друзья не знали о его появлении.

Однако бывшая актриса «Современника» Ольга Дроздова попыталась занять нейтральную позицию, чтобы и не обидеть родных Волчек, но и не говорить то, с чем на самом деле не согласна.

«Мне сложно обсуждать памятник, пока я не увидела его своими глазами: в ближайшее же время поеду. Сын Галины Борисовны Денис Евстигнеев видит свою маму так. И я с уважением отношусь к его выбору. В моей памяти, МОЯ Галина Борисовна — другая, и у каждого, кто ее знал, она своя», — высказалась народная артистка РФ.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, актриса Чулпан Хаматова объяснила, почему не возглавила театр «Современник» после смерти худрука Галины Волчек в 2019 году.