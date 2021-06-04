«Сын видит ее так»: Дроздова высказалась об ужасном памятнике на могиле Волчек

|
Георгий Иванов
5 825

Надгробие установили почти в тайне от актеров театра «Современник».

«Сын видит ее так»: Дроздова высказалась об ужасном памятнике на могиле Волчек

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Тема:
Умерла Галина Волчек

Противоречивый дизайн памятника на могиле бывшей художественной руководительницы театра «Современник» Галины Волчек вызвал много критики и пересудов. Масла в огонь подлил еще и тот факт, что установили надгробие почти тайно, даже артисты театра и многие близкие друзья не знали о его появлении.

Однако бывшая актриса «Современника» Ольга Дроздова попыталась занять нейтральную позицию, чтобы и не обидеть родных Волчек, но и не говорить то, с чем на самом деле не согласна.

«Мне сложно обсуждать памятник, пока я не увидела его своими глазами: в ближайшее же время поеду. Сын Галины Борисовны Денис Евстигнеев видит свою маму так. И я с уважением отношусь к его выбору. В моей памяти, МОЯ Галина Борисовна — другая, и у каждого, кто ее знал, она своя», — высказалась народная артистка РФ.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, актриса Чулпан Хаматова объяснила, почему не возглавила театр «Современник» после смерти худрука Галины Волчек в 2019 году.

«Сын видит ее так»: Дроздова высказалась об ужасном памятнике на могиле Волчек

1/5

Instagram @stassadal

2/5

Instagram @stassadal

3/5

Instagram @stassadal

4/5

Instagram @stassadal

5/5

Instagram @stassadal

Тема:
Умерла Галина Волчек
3 июн
«Как же нужно не любить человека»: на могиле Волчек появился ужасный памятник
31 янв
«Не видела ни реанимации, ни врачей»: Сергей Гармаш о последних днях Галины Волчек
30 дек
Новым худруком театра «Современник» станет Виктор Рыжаков
30 дек
Назван наследник миллионного состояния Галины Волчек
30 дек
В Москве простились с Галиной Волчек: какой была «мама» артистов «Современника»
29 дек
Худрука «Современника» Галину Волчек проводили в последний путь аплодисментами
29 дек
Прощание с худруком театра «Современник» Галиной Волчек проходит в Москве
29 дек
Изменено время прощания с худруком «Современника» Галиной Волчек
27 дек
Поклонники Галины Волчек несут цветы к театру «Современник» в память об артистке
27 дек
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Галины Волчек

Читайте также

+22° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
73.26
-0.24 89.26
-0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:33
Как отказ России от долларов в ФНБ скажется на кошельке россиян?
12:29
Пьедестал и медали из мусора: в Токио запустили обратный отсчет до Олимпиады-2020
12:19
«Регионы, мы вас слышим»: как изменится программа развития инфраструктуры в РФ
12:18
«Чувствую себя неудачницей!» — Ким Кардашьян впервые высказалась о разводе с Уэстом
11:58
Российскую теннисистку Яну Сизикову задержали в Париже
11:51
Директор крупнейшей частной тепло-энергетической компании умер на тренировке с чемпионом по бадминтону

Сейчас читают

«Сын видит ее так»: Дроздова высказалась об ужасном памятнике на могиле Волчек
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака
«Меня заставили!» — Даня Милохин вызвал аншлаг на ПМЭФ-2021
Что ждет каждый из знаков китайского гороскопа в июне 2021 года

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака