«Сын видит ее так»: Дроздова высказалась об ужасном памятнике на могиле Волчек
Надгробие установили почти в тайне от актеров театра «Современник».
Фото: ТАСС / Терещенко Михаил
Противоречивый дизайн памятника на могиле бывшей художественной руководительницы театра «Современник» Галины Волчек вызвал много критики и пересудов. Масла в огонь подлил еще и тот факт, что установили надгробие почти тайно, даже артисты театра и многие близкие друзья не знали о его появлении.
Однако бывшая актриса «Современника» Ольга Дроздова попыталась занять нейтральную позицию, чтобы и не обидеть родных Волчек, но и не говорить то, с чем на самом деле не согласна.
«Мне сложно обсуждать памятник, пока я не увидела его своими глазами: в ближайшее же время поеду. Сын Галины Борисовны Денис Евстигнеев видит свою маму так. И я с уважением отношусь к его выбору. В моей памяти, МОЯ Галина Борисовна — другая, и у каждого, кто ее знал, она своя», — высказалась народная артистка РФ.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, актриса Чулпан Хаматова объяснила, почему не возглавила театр «Современник» после смерти худрука Галины Волчек в 2019 году.
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