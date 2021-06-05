Пушистый гороскоп: какой вы кот по знаку зодиака?

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Анна Васильева
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Упрямая сиамская или мечтательный рэгдолл — астрологи рассказали, какая кошка станет отражением каждого из представителей зодиакальной дюжины.

Пушистый гороскоп: какой вы кот по знаку зодиака?

Фото: Depositphotos, ТАСС, РИА Новости, www.globallookpress.com

Каждый человек — личность. То же самое можно сказать и о кошках. Часто характер этих пушистых питомцев зависит от их породы. Астрологи рассказали, к какой разновидности хвостатых мог бы принадлежать каждый из знаков зодиака.

Овен — британская короткошерстная кошка

Овны — прирожденные лидеры и неугомонные исследователи. Иногда они бывают агрессивными, но такое поведение является защитной реакцией. Если бы Овен был кошкой, то обязательно британской короткошерстной.

Телец — сиамская кошка

Тельцы — сильные и независимые личности, которые при желании могут быть очень упрямыми. Для них сдержать слово — дело чести. Предательство в мире Тельцов — самый большой грех. Они надежные, как сиамские коты.

Близнецы — персидская кошка

Близнецы всегда находятся в погоне за мечтой. На ее достижение они готовы бросить все силы. Рожденные под этим знаком люди, амбициозны и очень энергичны. И этим Близнецы напоминают персидских котов.

Рак — рэгдолл

Люди, родившиеся под этим знаком, загадочные и недоступные. Они могут быть одновременно рационалистами и мечтателями. Их непредсказуемость очаровывает. Если бы Раки были котами, то принадлежали бы к породе рэгдолл.

Лев — мейн-кун

Львы — одновременно нежные и воинственные личности. Они могут отчаянно защищать своих близких, будучи совершенно безразличными к тем, кого ненавидят. Также Львы не обделены состраданием. По характеру они очень похожи на котов породы мейн-кун.

Дева — бенгальская кошка

Девы — самолюбивы и в любой ситуации горды собой. Они прекрасно понимают свои симпатии и антипатии. И этим очень напоминают кошек с поистине королевскими повадками — бенгальских.

Весы — сфинкс

Весы придерживаются рационального подхода к жизни. Они умеют быть тактичными и предусмотрительными. Прагматизм этих представителей зодиакального круга помогает им всегда находиться в хорошем положении. Если бы Весы были кошкой, то точно величественной породы сфинкс.

Скорпион — абиссинская кошка

Скорпионы обладают железной волей и мужественным сердцем, которое всегда открыто для любви. Они всегда готовы отстоять свои интересы и защитить тех, к кому другие относятся несправедливо. Рожденный под знаком Скорпиона мог бы быть абиссинской кошкой.

Стрелец — русская голубая кошка

Стрельцы всегда стремятся к красоте и совершенству. Они внимательны к деталям и это качество делает их одними из самых настойчивых людей. Представители этого знака смело мыслят и активно действуют. Прямо как русские голубые кошки.

Козерог — бурманская короткошерстная кошка

Козероги лучше любых других знаков зодиака чувствуют переживания и эмоции окружающих. Они спокойны и собраны по своей природе и хорошо владеют своими чувствами. Эти люди прислушиваются к чужой точке зрения, но никогда не отказываются от своей. По характеру Козероги очень похожи на бурманских короткошерстных кошек, пишет Dailystory.

Водолей — американский бобтейл

Водолеи — самые смелые, и при этом, самые немногословные представители зодиакального круга. Они за правду, если даже она очень горькая. Их прямолинейный характер усложняет жизнь других. Поэтому они — американские бобтейлы.

Рыбы — экзотическая короткошерстная кошка

Милые и нежные Рыбы делают жизнь окружающих их людей немного ярче и теплее. Представители этого знака могут испытывать личные трудности ради того, чтобы кто-то преуспел. И если бы Рыбы были пушистым питомцем, то точно принадлежали бы к породе экзотических короткошерстных кошек.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие «грешки» присущи разным знакам зодиака.

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