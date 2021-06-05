Автомобиль Gelandewagen стал причиной серьезного ДТП под Петербургом. Авария произошла около 18 часов 4 июня на пересечении Зеленогорского шоссе и трассы «Скандинавия».

В распоряжении 5-tv.ru оказалась запись с камер видеонаблюдения на трассе. Дорогой Mercedes под управлением жителя Воронежской области пошел на обгон легковушки Volkswagen Jetta во время съезда с шоссе. Водитель последней в тот же момент пытался повернуть налево. В результате внедорожник врезался в легковушку и буквально взлетел в воздух. Там его чуть не ударила фура Man, но к счастью, водитель большегруза успел вовремя затормозить.

Volkswagen Jetta повезло меньше — он столкнулся с грузовиком и получил серьезные повреждения. Чуть позже не избежал нового удара и Gelandewagen — опрокинувшись, он столкнулся с в двигавшимся по встречной полосе автомобилем Toyota Land Cruiser.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате ДТП пострадали трое. Водитель Gelandewagen 1983 года рождения был госпитализирован в тяжелом состоянии с переломом костей черепа и ушибами. Его пассажирка 1989 года рождения отделалась ушибами конечностей.

Их двухлетняя дочь получила закрытую черепно-мозговую травму. Малышку после оказания медицинской помощи с ушибами и сотрясением головного мозга отдали матери и направили на амбулаторное лечение.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, где автомобиль из кортежа Катара попал в ДТП в Петербурге.