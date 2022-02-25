Срочно в спортзал! ТОП-5 склонных к полноте знаков зодиака

Астролог и таролог Галина Янко за долгие годы работы вычислила необычную закономерность: схожим по типажу людям присущи одни и те же проблемы со здоровьем. Зависит это чаще всего от знака зодиака, под которым родились те или иные личности. Одни более склонны к онкологии, другие — к инфарктам и инсультам — все определяется по натальной карте.

То же касается и проблем с ожирением. Понимая, какое внимание сегодня уделяется этому тяжелому заболеванию, эксперт составила список людей, предрасположенных к полноте. Возможно, кто-то из них задумается о важности правильного питания и избежит печальных последствий.

Тельцы

Тельцы по своей природе настоящие гурманы. Они не могут отказать себе в удовольствии попробовать что-то сытненькое и калорийное, если представится возможность. Сколько не переходят на здоровое питание, все равно возвращаются к фастфуду и сладким, но вредным лакомствам.

Тельцы могут очень быстро избавиться от лишнего веса, если захотят. Но проблема в том, что лишние кило их совершенно не напрягают, а перспективы проводить все свободное время в спортивном зале отнюдь не радуют. Представители этого знака порой бывают жутко ленивы, от чего и страдают.

Львы

Львы обожают жить в роскоши и изобилии. Большую часть своих сбережений представители этого знака тратят на походы в рестораны, кофейни и бистро. Мало того, их холодильник всегда забит до отказа — ешь, сколько влезет!

Все это было бы не так страшно, если бы Львы периодически не впадали в страшные депрессии и не заедали очередное горе деликатесами и сладкой выпечкой. Избавиться от этой привычки, которая рано или поздно приведет к ожирению, можно лишь взяв себя в руки.

Раки

Раки, как и представители других указанных знаков, обожают вкусно поесть. Но это еще полбеды. Проблема заключается в том, что эти люди искренне любят поварское дело и готовы радовать близких калорийными домашними блюдами хоть 50 раз на дню. Конечно, ни один процесс приготовления не обходится без снятия пробы. Там чуть-чуть, здесь чуть-чуть, и стройные Раки превращаются в постоянных клиентов эндокринологов-диетологов.

Стрельцы

Стрельцы не представляют своей жизни без еды. Причем этим людям неважно, лежит в холодильнике деликатес или двухнедельная сосиска. Главное — чтобы было чем заедать свой стресс. Перспективы стать тучными Стрельцов не пугают. Они точно знают, как избавиться от лишних килограммов. Правда, не всегда хотят тратить бесценное время на подсчет калорий и спортивные нагрузки.

Рыбы

Рыбы, как и Стрельцы, зависимы от продуктов. По своей натуре они ярые трудоголики и чрезмерно ответственные личности. У таких очень плохо вырабатывается «гормон счастья» из-за отсутствия времени на простые житейские радости — приходится стимулировать едой. В отличие от предыдущих персон, Рыбам непросто избавляться от лишних килограммов. Однако самый действенный способ для них — долгие пешие прогулки или интенсивные танцы.

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