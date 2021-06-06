Отношения с Булановой и бои ММА: что известно о скончавшемся Артеме Анчукове?

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Рита Цветкова
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Актера не стало этим утром. Близкие назвали причиной его смерти коронавирусную инфекцию.

Отношения с Булановой и бои ММА: что известно о скончавшемся Артеме Анчукове?

Фото: ВКонтакте @artemanchukov

Сегодня утром на 40-м году жизни скончался известный театральный и киноактер Артем Анчуков. Об этом на своей странице в Instagram сообщила певица Татьяна Буланова. Они были друзьями, поклонники подозревали, что у звезд был роман.

В интервью 5-tv.ru Буланова рассказала, что перед смертью артист болел больше двух недель. Другая знакомая Анчукова — актриса Татьяна Бахаревская — заявила, что у Артема был недуг, но он не признавался, какой именно. По ее словам, коронавирус усугубил имевшуюся болезнь.

Актер родился 19 июля 1981 года в Вологде. В 2003 году он окончил СПбГАТИ под руководством мастера Исаака Штокбанта. Первым местом работы после учебы стал петербургский театр «Буфф» — в труппе состоял до 2013 года. Анчуков также принимал участие в эстрадных программах в качестве конферансье и исполнителя песен. Работал ведущим музыкальной программы «Париж для двоих».

Широкую известность и популярность Анчуков обрел после того, как начал сниматься в сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера», «Мажор», «Молодежка», «Тайны следствия», «Старшеклассники», «Высокие ставки» и другие. На счету актера около 70 киноработ. Является народным артистом Республики Ингушетия.

Также актер был известен в качестве ринг-анонсера M-1 Global и бойцовской лиги ACA Yang Eagles. Он работал на чемпионатах России по смешанным единоборствам. Спортивная лига M-1 Global выразила близким свои соболезнования на официальной странице в Instagram.

С Татьяной Булановой Анчуков записал два совместных трека — «Разные судьбы» и «Мосты». Артисты вместе выступали на крупных мероприятиях. В течение нескольких лет публика приписывала знаменитостям роман, но Буланова опровергала домыслы.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью с ведущей мероприятий и певицей Афиной. Она рассказала о последней беседе со скоропостижно скончавшимся Артемом Анчуковым.

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