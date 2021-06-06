Разорванное авто и тела на трассе: четверо погибли в жутком ДТП под Могилевом

Жуткое ДТП произошло на Чаусской трассе под Могилевом в Белоруссии — в столкновении фуры с легковушкой погибли четыре человека. Видео и фото с места аварии появились в соцсетях.

На кадрах видно, что легковушка превратилась в груду искореженного металла. Ее разорвало на части, которые разлетелись по трассе. На дороге также можно увидеть накрытые тканью тела погибших.

По словам очевидцев смертельного ДТП, водитель легковушки пересек две сплошные, чтобы обогнать другую машину. Закончить обгон он не успел — его остановила фура, направляющаяся в противоположном направлении. Большегруз от удара начало болтать по трассе, он едва не опрокинулся. В итоге дальнобойщику удалось вовремя затормозить на обочине.

У пассажиров легковушки не было шансов спастись. Погибли все четыре находившиеся в ней человека, включая маленького ребенка. По разным данным, его возраст от полутора до четырех лет.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с моментом чудовищного ДТП в Нижневартовске. Там погиб один человек и двое пострадали.