Саша Черно отказалась от опеки над братом из-за его криминального поведения

Экс-участницы «Дома-2» Саша Черно, которая недавно лишилась матери, призналась, что отказалась опекать младшего брата. Дело в том, что она боится за своего маленького сына.

Черно на своей странице в Instagram рассказала, что после похорон встал вопрос о том, с кем останется 12-летний мальчик. Поначалу она хотела забрать его в свою семью, но затем передумала.

«Сказать, что сложный ребенок — не сказать ничего. Курил, пил, однажды я вообще у него нож отобрала. Уважение к старшим? Что это? Он постоянно хамил то Йосе (муж Черно — Прим.ред.), то его отцу. И как-то вообще заявил, что я ему во всем обязана. Я отправляла каждую неделю деньги. Разбаловала. Позже от соседей я начала узнавать, что совместно со своим отцом Ярослав систематически избивал мать после двух инсультов. Да, я считаю они ее добили», — рассказала девушка на своей странице в Instagram.

Instagram @sasha_cherno93_official

Сейчас за воспитание Ярослава взялась другая сестра, но и в той семье юноша ведет себя отвратительно. Он оказывается участником криминальных историй. Черно считает, что брату будет лучше в детском доме, а не с родным родителем.

«Его папа в ус не дует, завел любовницу, пока мать еще была жива. Все у него отлично. Короче, можете меня сожрать, но это не мой груз, не моя история. Я не вывезла. Мне элементарно страшно, у меня сын», — добавила Черно.

Саша посчитала, что ее осудят подписчики. Однако, по их мнению, Черно не виновата в том, что у мальчика такой сложный характер.

«Все верно, хорошее отношение к себе надо ценить»;

«Тяжелая ситуация. Но, наверное, ты сделала правильный выбор. Ты протянула ему руку помощи, он отказался от нее. В первую очередь ты должна думать о сыне!»;

«Саша, ты права! Не надо бояться признать, что ты не в силах взять ответственность, тем более за чью то жизнь!» — посочувствовали в комментариях.

Как писал 5-tv.ru, ранее Саша Черно откровенно рассказала, почему ушла из «Дома-2».