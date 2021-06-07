Стали известны детали гибели бывшей солистки Мариинского театра Риммы Волковой

Стали известны подробности страшной аварии, в которой погибла народная артистка РФ Римма Волкова. Как сообщил источник 5-tv.ru в правоохранительных органах, на встречную полосу, по которой двигался автомобиль Datsun с певицей, вылетел Peugeot Boxer. Причины, по которым микроавтобус свернул со своей полосы, до сих пор выясняются.

В результате аварии погибли сама Волкова и 61-летний мужчина, который был за рулем Datsun. Еще одна пассажирка, находившаяся в авто, госпитализирована с закрытой черепно-мозговой. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Водитель микроавтобуса также госпитализирован с различными травмами и ушибами, однако врач говорят, что он находится в удовлетворительном состоянии.

«По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются детали произошедшего», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что смертельное ДТП произошло в Ломоносовском районе Ленинградской области. В результате столкновения легковушка почти полностью лишилась передний части, ее кузов сильно деформирован.