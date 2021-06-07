Видео с места гибели экс-солистки Мариинского театра Риммы Волковой

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с места страшного ДТП под Петербургом, в котором погибла бывшая солистка Мариинского театра, народная артистка РФ Римма Волкова.

На кадрах видно, что легковой автомобиль Datsun, в котором находилась Волкова, практически лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом Peugeot Boxer. В результате легковушка почти полностью лишилась передний части, ее кузов сильно деформирован. Peugeot также получил серьезные повреждения передней части кузова, что говорит о большой силе столкновении автомобилей.

Как стало известно 5-tv.ru, в машине вместе с артисткой находились еще два человека. Мужчина 1960 года рождения также погиб на месте, а женщину 1951 года рождения госпитализировали в состоянии комы и с переломами обеих рук. Водитель второй машины 1972 года рождения доставлен в Ломоносовскую районную больницу с ушибами брюшной полости и грудной клетки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая солистка Мариинского театра, народная артистка РФ Римма Волкова разбилась в ДТП. О ее гибели рассказали в музыкальной школе имени Римского-Корсакова, где она преподавала вокал. С 1967 по 1993 годы Волкова была ведущей солисткой Кировского театра, впоследствии выступала с камерными программами и занималась преподавательской деятельностью.