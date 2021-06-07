Царевна-Лебедь и Людмила: Чем известна погибшая экс-солистка Мариинского театра Римма Волкова

Страшная автомобильная авария трагически оборвала жизнь народной артистки РФ Риммы Волковой. Оперная певица погибла в результате столкновения с вылетевшем на встречную полосу микроавтобусом, не дожив до своего 81-летия всего два месяца.

Будущая артистка родилась 9 августа 1940 года в Ашхабаде. Позже с семьей переехала в Ульяновск, где поступила в музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение. Однако душа юной Риммы лежала именно к пению, поэтому девушка через год перевелась в Ставропольское музыкальное училище, которое закончило сразу по двум факультетам.

Уже на четвертом курсе учебы в консерватории Волкова стала лауреатом конкурса певцов в Рио-де-Жанейро. Вернувшись с конкурса в СССР, девушка тут же получила приглашение занять место в труппе Мариинского театра.

Способности девушки оказались выдающимися и только за первый год работы на сцене Волкова спела шесть сольных партий в различных постановках. Всего за 26 лет работы в Мариинке, певица исполнила практически весь репертуар театра, подходивший под ее голос.

Специалисты по истории музыки подчеркивают огромный вклад Волковой в возобновление интереса в камерной музыке. Благодаря стараниям певицы в театрах страны и мира вновь зазвучали забытые русские романсы и песни малоизвестных русских композиторов.

Самыми известными ролями Волковой стали Царевна-Лебедь в «Сказке о царе Салтане» и Людмилы в опере «Руслан и Людмила»

«В работе над образами и характерами Римма Волкова всегда очень тонко и чутко находила нужные оттенки и по праву может быть названа „мастером нюанса“. Ее образы идеальной женственности воплощены максимально чувственно, ее персонажи — существа, наполненные поэзией и неземной красотой», — в один голос говорили критики.

Начиная с 2000 года преподавала в петербургской Музыкальной школе имени Н. А. Римского-Корсакова сольное пение. Среди ее воспитанников есть множество выдающихся исполнителей, лауреатов международных конкурсов и успешных артистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Римма Волкова попала в ДТП в Ленинградской области. От полученных травм при лобовом столкновении двух авто 80-летняя артистка скончалась на месте.