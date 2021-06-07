«Обоюдное решение»: Мельникова раскрыла подробности развода со Смольяниновым

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Анна Васильева
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Актеры состояли в браке более восьми лет и разошлись по «стечению обстоятельств».

«Обоюдное решение»: Мельникова раскрыла подробности развода со Смольяниновым

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Звезда сериала «Папины дочки», актриса Дарья Мельникова развелась с мужем Артуром Смольяниновым. О том, почему распалась семья, знаменитость рассказала в эфире YouTube-шоу FAMETIME.TV.

«У нас есть семья, есть дети. Мы не очень давно развелись. Это не связано ни с какими кризисами в отношениях, просто так сложились обстоятельства и все. Карантин вообще не при чем. Но мы в любом случае остаемся партнерами и родителями наших детей. У нас был классный опыт, мы остались в хороших отношениях. Не знаю, кому бы я еще так доверяла детей, себя, свою жизнь. Я не знаю, что будет дальше. Бывает такое, что люди расходятся, сходятся. Мы остаемся родителями и друзьями, и я вообще большая его поклонница. Это было обоюдное решение. Дети об этом знают», — призналась Мельникова.

Пережившая развод актриса также заявила, что больше не верит в любовь — более надежными она считает партнерские отношения. О новом романе знаменитость пока не задумывается.

Напомним, что за время брака у Дарьи Мельниковой и Артура Смольянинова появились два сына — пятилетний Артур и двухлетний Марк.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Дарья Мельникова сделала еще одно сенсационное признание: она десять лет была влюблена в Александра Головина. Речь идет о детской влюбленности звезды «Папиных дочек». С бывшим «кадетом» Мельникова сыграла несколько ролей.

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