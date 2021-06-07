Казьмина показала архивные фото с Аршавиным и детьми в свой день рождения

|
Анна Васильева
1 086

Бывшая супруга футболиста, которая страдает тяжелым аутоиммунным заболеванием, поделилась с фанатами снимками с тех времен, когда она еще была здорова.

Фото, видео: Instagram @arshavina_alisia__mb

Тяжелобольной Алисе Казьминой 7 июня исполнилось 39 лет. В честь этого она показала подписчикам несколько архивных снимков, сделанных в разные периоды ее жизни: детство, свадьбу с Андреем Аршавиным, младенчество их детей и другие.

«Сегодня мой день рождения. Я сделала небольшую подборку фото прошлого и настоящего. Это поздравление скорее для тех, кому я не безразлична была тогда и сейчас. Для людей, кто поддерживал меня все это время и предлагал свою помощь, люди, которые не знают меня, но их оказалось очень много по всей стране, кто молится, сопереживает и подбадривает меня и всю мою семью», — написала именинница.

Казьмина, которая страдает тяжелым аутоиммунным заболеванием, добавила, что ее день рождения должен стать праздником для ее детей, мамы и любимых подписчиков. А себе женщина пожелала идти только вперед и радовать окружающих.

«А этой девочке, девушке, женщине я пожелаю, пусть этот день станет новой точкой отсчета, нового жизненного пути, где я буду радоваться каждому моменту, подаренному мне, не унывать, идти вперед и делать счастливыми людей, которые меня окружают», — подытожила Алиса Казьмина.

Instagram @arshavina_alisia__mb

Напомним, что Алиса Казьмина прославилась на всю страну после расставания с именитым футболистом Андреем Аршавиным. Большие нервные нагрузки спровоцировали развитие тяжелого аутоиммунного заболевания у дивы. Сначала у нее начал гнить кончик носа, а затем и остальные части лица.

Врачам чудом удалось спасти Казьмину — они вычистили все омертвевшие ткани. Правда, за шанс выжить звезда поплатилась внешностью: ее лицо опухло, а нос полностью исчез. Сейчас она сама себя с трудом узнает в зеркале. Однако не отчаивается и надеется на лучшее.

5-tv.ru писал, что хирург оценила шансы Казьминой восстановить лицо.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
72.93
-0.34 88.65
-0.10
Самые верные: ТОП-3 знака зодиака, для которых развод неприемлем

Последние новости

12:35
«Момент перезапуска»: Как изменит жизнь людей кольцевое солнечное затмение 10 июня
12:33
Величайший обман? Американцы разочарованы супер-тоннелем Илона Маска
12:31
«Царь во дворца»: Самые странные райдеры звезд
12:29
Стали известны первые детали стрельбы возле школы в Волгоградской области
12:26
Двое подростков получили огнестрельные ранения возле школы под Волгоградом
12:19
В Госдуме жестко осудили исключивший русских закон о коренных народах Украины

Сейчас читают

Киев неверно истолковал слова Байдена о членстве Украины в НАТО
«Помочь я не в состоянии» — Ангелина Вовк о потерявшей сына Светлане Моргуновой
Родились в рубашке: ТОП-4 знака зодиака, у которых несколько жизней
Любимчики Амура: Какие знаки зодиака встретят настоящую любовь летом 2021 года?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака