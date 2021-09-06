Любимчики Амура: Какие знаки зодиака встретят настоящую любовь летом 2021 года?

Анна Васильева
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Астрологи рассказали, кому из представителей зодиакальной дюжины три летних месяца подарят долгожданную встречу со второй половинкой.

Любимчики Амура: Какие знаки зодиака встретят настоящую любовь летом 2021 года?

Фото: Depositphotos / Maridav

Лето — время приключений, путешествий и, конечно, курортных романов. Одних ждут только мимолетные интрижки, другим же суждено обрести настоящую любовь. Астрологи рассказали об этих пятерых счастливчиках.

Рыбы

Это лето Рыбы точно не смогут забыть. В июле случится встреча, которая окажет огромное влияние на ближайшие месяцы или даже годы. Одинокие рыбы могут найти именного того, о ком всегда мечтали. А семейные Рыбы вновь будут переживать романтический период со своей половинкой.

Овны

Овнов летом ждет встреча с привлекательным Стрельцом и сексуальным Львом. Будет очень трудно решить, кто же из них больше достоин вашего внимания. Только с одним счастливчиком отношения перерастут во что-то серьезное и значимое. У семейных Овнов отношения станут бурными, с нотками ревности, поцелуями и скандалами.

Львы

Это лето готовит Львам встречу с прошлой любовью. Вполне возможно, что чувства вспыхнут вновь с новой силой. Они могут даже перерасти во что-то большее, а могут закончиться также быстро и ярко, как в прошлый раз. А вот любовь семейных Львов подвергнется этим летом испытанию на прочность.

Весы

Весам не стоит беспокоиться и искать свою вторую половинку. Все случится само собой и в самый неожиданный момент. Романтика буквально настигнет представителей этого знака. У них есть все шансы встретить того, с кем можно провести остаток жизни. Семейным Весам стоит уделить больше любви и внимания своей половинке.

Стрельцы

К одиноким Стрельцам летом может прийти настоящая любовь. Не следует форсировать события, пусть отношения развиваются сами собой. Семейным Стрельцам пора вспомнить о романтике добавить в жизнь свидания, сюрпризы и ухаживания.

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