Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев стал дедушкой

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Рита Цветкова
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О пополнении в семье брюнета-«Иванушки» рассказала его супруга Лолита.

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев стал дедушкой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев впервые стал дедушкой. Внучку 50-летнему исполнителю подарил единственный сын — Кирилл-младший. Крошка появилась на свет в одном из родильных домов Москвы.

20-летний наследник брюнета-«Иванушки» женился в прошлом году на девушке по имени Аделина. Молодые люди не просто сходили в ЗАГС и устроили пышное торжество, но и обвенчались в церкви. Как признавался сам жених, он мечтает о такой же крепкой семье, как у отца и его избранницы Лолиты. Пара вместе с 1998 года.

Андреев-младший публиковал ранее в социальных сетях фотографии с беременной супругой, но о рождении дочери пока не сообщал. Приняла поздравления и немного рассказала о радостном событии молодая бабушка Лолита Андреева.

 
 
 
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Публикация от Andreeva Adelina🤍 (@aadelandr)

«Да, внучка родилась. Спасибо большое за поздравления. Все в порядке, но мы пока не делимся подробностями и фото», — цитирует ее Starhit.ru.

Как оказалось, девочка родилась 4 июня. И она, и ее мама чувствуют себя хорошо. Счастливое звездное семейство решило сохранить событие в тайне и тихо насладиться общением с малышкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о распаде группы «Иванушки International».

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