«После пятого брака решил остановиться»: Шпак рассказал о проблемах из-за развода с женой

Изменившийся до неузнаваемости блогер Александр Шпак откровенно рассказал о своей личной жизни подписчикам. Недавно стало известно, что знаменитость разводится со своей женой. Инициатором расставания стала Ирина Мещанская, известная как Мася Шпак. Новость стала шоком не только для фанатов пары, но и для Александра, который до сих пор надеется сохранить семью, пишет Starhit.ru.

Александр Шпак тяжело переживает расставание с супругой. Мужчина не знает, как ему жить дальше. Блогер с ужасом ожидает разговора с родителями, которые еще не знают, что очередному браку их сына пришел конец.

«Я держусь, но мне еще родителям все объяснять. Каждый день я теряю по килограмму. Прихожу на тренировку и делаю все на автомате. Спасибо всем за слова поддержки, дорогие мои!» — обратился блогер к своим подписчикам.

Александр Шпак официально был женат шесть раз. До свадьбы с Ириной Мещанской блогер изменил одной из своих возлюбленных, мужчина долго не мог избавиться от чувства вины.

«Я уходил из брака в брак, один раз в жизни изменил. Когда это сделал, пришлось врать. Было такое мерзкое чувство. После этого не ходил налево. После пятого брака понял, что пора остановиться. Сейчас очень ценю семью Мася меня остепенила», — рассказал Шпак.

Брак эксцентричных блогеров продлился шесть лет. Пара узаконила свои отношения в 2015 году.

Ранее, 5-tv.ru сообщил, что изменившие внешность до неузнаваемости Александр и Мася Шпак развелись.