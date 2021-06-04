Изменившие внешность до неузнаваемости Александр и Мася Шпак развелись

40-летний блогер-бодибилдер Александр Шпак и его жена Мася (настоящее имя — Ирина Мещанская) объявили о разводе. Мася опубликовала пост с новостью на своей странице в Instagram, а уже через несколько минут Александр записал видео для подписчиков, где подтвердил информацию.

«Мы с Масей расстаемся. Я думаю, что многие и так видели, что к этому идет последние несколько лет. Что еще сказать? Как-то так», — поделился блогер. Он уточнил, что уже рассказал о разводе родителям.

Поклонники пары расстроились из-за расставания любимых блогеров и в комментариях под видео начали гадать, почему же Мася ушла от Александра. Шпак ответил, что, по его мнению, девушке не хватало свободы в их отношениях. Сразу же после этого ответа подписчики обрушились на Масю с обвинениями в разводе. По их мнению, инициатором стала именно она.

«Кто-то клеймит меня гулящей женщиной, которая сбегает в Москву от такого прекрасного мужа. <…> Много чего интересного я читаю в комментариях», — с горечью отреагировала Мася Шпак.

Instagram @masyashpakofficial

Некоторые наблюдатели жизни Шпаков отмечали, что проблемы в семье были заметны в последние три-четыре года. Кто-то считает, что причиной развода стало желание Александра изменить свой образ до неузнаваемости.

В прошлом году 5-tv.ru сообщал, что Шпак собрался вернуть своей «пятой точке» естественную форму с помощью спорта. Но, видимо, желание вернуться к естественному облику не спасло семью Шпаков от разрыва.