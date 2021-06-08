Евгения Ахременко поддержала экс-супругу мужа Анастасии Макеевой Светлану Малькову. Артистка заявила, что полностью солидарна с многодетной матерью и раскритиковала мужчину, за то, что он публично унижает бывшую жену, пишет Starhit.ru.

«Если люди думают о детях, то самое страшное, что можно сделать — это унизить их маму. Настя, может, поймет тебя, когда у нее будут свои дети», — сказала Ахременко.

Возможно, Евгения поддержала Светлану Малькову не только из-за женской солидарности. Знаменитость, как никто другой знает, что такое развод. Восемь лет назад актриса разошлась со своим мужем Константином Соловьевым. По словам Ахременко, актер ушел от супруги к другой женщине, оставив ее одну с двумя детьми.

«Моя ошибка была в том, что я молчала слишком долго. Молчала, потому что не хотела говорить детям плохого про папу. Думала, что у него что-то переключится и он возобновит общение с сыновьями. Но нет! Он усыновил чужих детей, а про своих забыл», — поделилась откровениями актриса.

Роман и Светлана жили в счастливом браке, пока в жизни бизнесмена не появилась актриса Анастасия Макеева, по крайнее мере, так думает общественность. Мальковы воспитывали четверых детей: троих сыновей и одну дочь. Младший ребенок родился в январе 2015 года. Слухи о рамане бизнемена и актрисы появились в этом году. Макеева и Мальков вместе впервые вышел в свет в марте. Пара появилась на премьерном показе мюзикла «Алмазная колесница». В тот период и пошли слухи, что избранник звезды мьюзиклов — чужой муж и многодетный отец. Сам Роман заявил, что с супругой давно в разводе. В мае этого года Макеева и Мальков узаконили свои отношения и обвенчались в церкви.

Ранее, 5-tv.ru рассказывал, что бывшая жена избранника Макеевой ответила на усмешки актрисы.