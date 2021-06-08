Гуляющий по подмосковному поселку медведь попал на видео

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Анна Васильева
Эксклюзив 1 179

Косолапый хищник посетил Клязьминское Водохранилище в городском округе Мытищи 8 июня.

Фото, видео: Depositphotos / mecan; 5-tv.ru

В Подмосковье медведь устроил пробежку по трассе и был «пойман» камерой видеонаблюдения. В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео его променада.

Косолапый хищник наведался в поселок Клязьминское Водохранилище в городском округе Мытищи 8 июня. Откуда прибежало животное и куда направилось — точно не понятно. Но известно то, что в начале лета медведи могут быть агрессивны и опасны. Ведь в это время отъедаются после спячки и охотятся при любой возможности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в первый день лета медведь на Сахалине был замечен за детскими забавами. Сначала гость из леса пытался поиграть с собакой, затем несколько раз съехал со снежной горы, а затем как ни в чем не бывало ушел восвояси.

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