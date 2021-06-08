«Передал через меня перед смертью»: Запашный рассказал о последних словах Анчукова

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный появился на церемонии прощания с актером и ринг-анонсером Артемом Анчуковым. Народный артист РФ произнес трогательную речь и передал последние слова покойного. С добрым другом ему удалось поговорить за несколько дней до трагедии.

По имеющимся данным, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» скончался от последствий коронавирусной инфекции. Близкие сообщили, что актер около недели провел дома с высокой температурой, затем обратился за помощью к медикам, и те приняли решение о его экстренной госпитализации.

Запашный сообщил, что звонок Анчукова был крайне тревожным. Дрессировщику показалось, что Артем предвидел скорую смерть, а потому счел своим долгом донести до товарища и всех ныне живущих людей одну важную мысль.

«Я вышел на сцену, чтобы передать то, что он хотел передать через меня за несколько дней до смерти. Он сказал: „Эдгард, я так жалею, что я не привился“. Это цитата. И сказал он это, не прося о помощи. Мне кажется, он уже понимал все», — с тоской сказал Запашный.

Артист отметил, что за жизнь его друга и врачи, и родственники, и коллеги боролись до конца. Все помогали, чем могли. Никто не ожидал, что крепкий 39-летний мужчина не перенесет COVID, который уже довольно успешно лечится.

«Я еще раз повторю эту фразу: „Я так жалею, что я не привился“. Друзья, это он нам всем передал. Берегите себя. Дай бог нам всем здоровья», — заключил дрессировщик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Артема Анчукова не стало утром 6 июня. Церемония прощания с ним проходит в петербургской «Тинькофф Арене». После официальной части гроб с телом актера транспортируют на родину, в Вологду, для захоронения.