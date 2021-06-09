Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров отмечают очередную годовщину свадьбы. И если актриса поздравила возлюбленного с восьмилетием их брака трогательным роликом с архивными кадрами и хоум-видео, то хоккеист, по всей видимости, решил, что раз уж свадьба жестяная, то и поздравить супругу нужно «по жести».

На своей странице в Instagram он выложил видео, на котором Кудрявцева яростно негодует из-за траты времени в пробке и без стеснения возмущается, что соседняя полоса полностью свободна. Запись явно не свежая, поскольку за окнами авто виден снег.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lera Kudryavtseva (@leratv)

«Настоящая, с матом и без косметики — так держать»;

«Как быстро летит время!»;

«Она про него мимими-видео, а он ее хабалкой выставляет — вот так мужик», — высказались пользователи в комментариях.

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