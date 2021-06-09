В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры с последствиями пожара в больнице имени Семашко в Рязани, в результате которого погибли трое человек.

Судя по всему, инцидент произошел на первом этаже здания. На кадрах видно, что некоторые окна в реанимацию разбиты. Внутри нее стены почернели от копоти, поломано оборудование и кушетки. Другие палаты огонь не затронул. На месте работают сотрудники МЧС.

Пожар в больнице имени Семашко начался ночью 9 июня. Возгорание произошло в реанимационном отделении, где находились пациенты с осложнениями после заражения коронавирусом. Сообщение о нем поступило на дежурный пульт в 03:36. В момент пришествия в реанимации находились 36 пациентов и десять человек медперсонала. В ликвидации огня и его последствий участвовали 60 человек, 19 единиц техники. В 04:19 полностью ликвидирован. В результате пожара погибли три человека, пострадали восемь человек, в том числе медсестра. Причиной инцидента могло стать возгорание аппарата искусственной вентиляции легких.

Также стало известно, что все системы противопожарной защиты во время происшествия сработали. Нарушений пожарной безопасности не установлено.

Как писал 5-tv.ru ранее, медсестры во время пожара в больнице имени Семашко в Рязани пытались сами потушить огонь до приезда спасателей. Одна из них получила ожоги 75% тела.