Меган Маркл тайно звонила Кейт Миддлтон в надежде наладить отношения

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Егор Измалкин
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Бывшая актриса не хочет терять титул герцогини.

Меган Маркл тайно звонила Кейт Миддлтон в надежде наладить отношения

Фото: www.globallookpress / Stephen Lock

Жена принца Гарри Меган Маркл тайно звонила своей невестке — Кейт Миддлтон, так как она была единственным шансом «уладить отношения» с членами королевской семьи. Как пишет The Sun, герцогиня боится потерять титул, который позволяет ей получать интересные предложения по работе.

«Она тайно связалась с Кейт, так как знает, что единственная надежда уладить отношения с семьей — это привлечь Кейт на их сторону», — рассказал источник изданию.

www.globallookpress / Ki Price

Также он сообщил, что Миддлтон хотела бы «держаться подальше от любых «тайных разговоров», и она очень боится, что ее слова могут быть использованы против нее самой.

«Но она хочет мира и вежливости, особенно учитывая, сколько боли это причинило Уильяму, Чарльзу и королеве. Ее единственные мудрые слова для Меган и Гарри — прекратить раз и навсегда публичные вспышки гнева», — поделился источник.

А по данным издания Heat Magazine, Маркл советовала Гарри смягчить нападки на Букингемский дворец, так как потеря титула обернется в пиар-катастрофу. Источник обратил внимание на тот факт, что сейчас бывшей актрисе поступает множество предложений по работе именно из-за того, что она герцогиня.

Как писал 5-tv.ru ранее, 4 июня Меган Маркл снова стала мамой — она родила принцу Гарри дочку, которую назвали Лилбет Диана. К слову, после этой новости Королева Великобритании Елизавета II пригласила внука на примирительный обед.

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