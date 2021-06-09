Пользователей соцсетей встревожил вид актера и режиссера Филиппа Янковского, который перенес несколько курсов химиотерапии из-за онкологического заболевания. Фотографией с ним поделился актер Артем Ткаченко на своей странице в Instagram.

Сын актера Олега Янковского Филипп очень похудел и отпустил бороду. Однако на снимке он старается улыбаться.

«Прием, планета земля! Встречаем друзей, коллег и партнеров! Ура, Филипп Олегович!» — написал артист под фото.

Instagram @tematkach

Поклонники Янковского-младшего обрадовались, что наконец могут увидеть артиста, так как сам он не ведет соцсетей. Однако то, как он выглядит, вызвало у них тревогу.

«Ой, какой Филипп старенький!»

«Слава богу, живой! Крепкого здоровья и реализации планов на будущее!»

«Неужели снова болезнь вернулась?»

«Как жаль, что Филипп выглядит не айс», — отметили в комментариях.

Как писал 5-tv.ru, ранее Филипп Янковский высказывался о творчестве детей.