«Слава Богу, живой!» — коллега Филиппа Янковского показал его после химиотерапии
Фотографий сына легендарного советского актера почти нет в соцсетях. Актер Артем Ткаченко поделился совместным селфи с другом.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; Instagram @tematkach
Пользователей соцсетей встревожил вид актера и режиссера Филиппа Янковского, который перенес несколько курсов химиотерапии из-за онкологического заболевания. Фотографией с ним поделился актер Артем Ткаченко на своей странице в Instagram.
Сын актера Олега Янковского Филипп очень похудел и отпустил бороду. Однако на снимке он старается улыбаться.
«Прием, планета земля! Встречаем друзей, коллег и партнеров! Ура, Филипп Олегович!» — написал артист под фото.
Поклонники Янковского-младшего обрадовались, что наконец могут увидеть артиста, так как сам он не ведет соцсетей. Однако то, как он выглядит, вызвало у них тревогу.
«Ой, какой Филипп старенький!»
«Слава богу, живой! Крепкого здоровья и реализации планов на будущее!»
«Неужели снова болезнь вернулась?»
«Как жаль, что Филипп выглядит не айс», — отметили в комментариях.
Как писал 5-tv.ru, ранее Филипп Янковский высказывался о творчестве детей.
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