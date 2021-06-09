«Семейное решение»: Волосожар раскрыла имя второго ребенка от Транькова
Фигуристка рассказал, что повлияло на выбор.
Фото: Instagram @fire_bird
Фигуристка Татьяна Волосожар раскрыла имя сына, которого родила от супруга Максима Транькова. Также счастливая мама опубликовала на своей странице в Instagram фото счастливой семьи.
«Момент, который мы запомним на всю жизнь. В этот день Теодор Максимович встретился с сестрой, бабушкой и поехал домой! Назвать сына Теодором было семейное решение, но решающее слово сказала Лика (дочь пары — прим. ред.)» — написала она.
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А днем ранее Волосожар запостила трогательный снимок, на котором запечатлена крохотная ножка младенца.
«Есть ли что-то нежнее? Кто знает, как остановиться и перестать целовать сладкие пяточки? Малыши, как магнит. Невозможно оторваться», — подписал спортсменка кадр.
Траньков же рассказал в интервью Teleprogramma.pro, что почти не волновался перед появлением второго ребенка, так как для него это уж знакомый опыт.
«Таня говорит, что сын похож в том числе на Анжелику. Мне же кажется, вылитый Волосожар, однако посмотрим еще, пока все-таки очень рано говорить об этом!» — поделился чемпион.
Пользователи соцсетей оценили выбор пары. Они отметили, что имя очень необычное.
«Какое звучное имя. Правда, пока его трудно ассоциировать с таким крохотным малышом. Милее звучит сокращенно — Тео»;
«Теодор означает Божий Дар! Желаю крепкого здоровья малышу и всем вам!»;
«Неожиданный выбор. Пусть растет здоровым и счастливым!» — отметили в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какая судьба, по мнению таролога, ждет сына Максима Транькова и Татьяны Волосожар.
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