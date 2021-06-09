«Семейное решение»: Волосожар раскрыла имя второго ребенка от Транькова

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Егор Измалкин
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Фигуристка рассказал, что повлияло на выбор.

«Семейное решение»: Волосожар раскрыла имя второго ребенка от Транькова

Фото: Instagram @fire_bird

Фигуристка Татьяна Волосожар раскрыла имя сына, которого родила от супруга Максима Транькова. Также счастливая мама опубликовала на своей странице в Instagram фото счастливой семьи.

«Момент, который мы запомним на всю жизнь. В этот день Теодор Максимович встретился с сестрой, бабушкой и поехал домой! Назвать сына Теодором было семейное решение, но решающее слово сказала Лика (дочь пары — прим. ред.)» — написала она.

 
 
 
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Публикация от Татьяна Волосожар (@fire_bird)

А днем ранее Волосожар запостила трогательный снимок, на котором запечатлена крохотная ножка младенца.

«Есть ли что-то нежнее? Кто знает, как остановиться и перестать целовать сладкие пяточки? Малыши, как магнит. Невозможно оторваться», — подписал спортсменка кадр.

Instagram @fire_bird

Траньков же рассказал в интервью Teleprogramma.pro, что почти не волновался перед появлением второго ребенка, так как для него это уж знакомый опыт.

«Таня говорит, что сын похож в том числе на Анжелику. Мне же кажется, вылитый Волосожар, однако посмотрим еще, пока все-таки очень рано говорить об этом!» — поделился чемпион.

Пользователи соцсетей оценили выбор пары. Они отметили, что имя очень необычное.

«Какое звучное имя. Правда, пока его трудно ассоциировать с таким крохотным малышом. Милее звучит сокращенно — Тео»;

«Теодор означает Божий Дар! Желаю крепкого здоровья малышу и всем вам!»;

«Неожиданный выбор. Пусть растет здоровым и счастливым!» — отметили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какая судьба, по мнению таролога, ждет сына Максима Транькова и Татьяны Волосожар.

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