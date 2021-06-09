Видео задержания блогера Хованского по подозрению в призывах к терроризму

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 521

Предварительно, уголовное дело возбуждено после песни рэпера, в которой он оправдывал теракт в Норд-Осте, призывал к убийству детей и новым взрывам в метро.

Фото, видео: Instagram @yurykhovansky; 5-tv.ru

Эксклюзивное видео задержания в Санкт-Петербурге блогера Юрия Хованского оказалось в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах запечатлен момент, как правоохранители нагрянули в квартиру знаменитости, потребовали лечь на пол, убрать руки за голову и начали его допрашивать.

5-tv.ru

По данным 5-tv.ru, Хованского задержали в рамках расследования уголовного дела, возбужденному по ч. 2 ст. 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма». Предварительно, правоохранителей заинтересовала песня блогера,  в которой тот оправдывал теракт в Норд-Осте, призывал к убийству детей и новым взрывам в метро.

Видео задержания блогера Хованского по подозрению в призывах к терроризму

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