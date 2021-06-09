Видео задержания блогера Хованского по подозрению в призывах к терроризму

Эксклюзивное видео задержания в Санкт-Петербурге блогера Юрия Хованского оказалось в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах запечатлен момент, как правоохранители нагрянули в квартиру знаменитости, потребовали лечь на пол, убрать руки за голову и начали его допрашивать.

5-tv.ru

По данным 5-tv.ru, Хованского задержали в рамках расследования уголовного дела, возбужденному по ч. 2 ст. 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма». Предварительно, правоохранителей заинтересовала песня блогера, в которой тот оправдывал теракт в Норд-Осте, призывал к убийству детей и новым взрывам в метро.