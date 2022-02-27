Важные даты и обряды после смерти: как поминать усопших в традициях православия

Со смертью родного, близкого человека любовь к нему не должна прекращаться. В традициях православной религии есть несколько способов выразить свою любовь усопшему человеку, рассказал настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, священник Григорий Геронимус в беседе с 5-tv.ru.

«Прежде всего, молитва об усопшем - это свидетельство перед богом, что наш близкий человек, о котором мы молимся, жил не зря, что он нам важен, что мы ему благодарны, что он оставил на земле друзей, родных. Особенно важно молиться в первые три дня после кончины человека, когда его душа еще на земле. Обычно на третий день совершается отпевание — самая важная заупокойная молитва. Иногда отпевание невозможно провести на третий день, тогда его совершают раньше или позже, в этом нет никакой особой проблемы», — говорит священник.

Также очень важные поминальные даты — это девятый и 40-й день со дня смерти человека. В эти дни можно молиться самому, читать псалтырь. Есть специальные издания — псалтыри об упокоении, в которых подробно описано, как именно нужно молиться дома.

«Кроме того, обязательно должна быть и церковная молитва. Для этого нужно обратиться в храм, заказать отпевание, панихиду и сорокоуст по усопшему — все это очень важно», — отмечает настоятель храма.

Он напомнил, что существует древняя христианская традиция совершать в память об усопшем дела милосердия, оказывать моральную и материальную помощь самым близким людям. Можно помогать и незнакомым людям. Тем самым мы как бы совершаем добрые дела вместо усопшего близкого человека, который сам уже не может этого сделать, и продолжаем его земной подвиг.

«Важно вспоминать человека в дни родительских суббот и в дни годовщин добрыми делами, молитвой церковной и домашней, ну и, конечно, собираться с близкими, родными и вспоминать этого человека. Важно, чтобы мы всегда помнили, любили наших близких и молились о них, свидетельствуя перед богом об их ценности для нашей собственной жизни», — заключает Григорий Геронимус.

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