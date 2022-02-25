Сжигать или закапывать: Психолог о лучшем способе справиться с болью утраты

Уход близкого человека из жизни может пошатнуть душевное равновесие. Многие в таких ситуациях советуют держаться, но перебороть гнетущее чувство очень сложно. Тем более, если человек остался один. В трагичный момент возникает выбор: как правильно проводить умершего в последний путь и взять себя в руки. Психолог Эльдар Осипов рассказал 5-tv.ru о лучших способах справиться с утратой.

По словам психолога, разные культуры соблюдают определенные обряды в отношении погребения усопшего. Среди них есть и те, которые помогают пережить горе и обрести самообладание.

Традиционный способ похорон важен как для умершего, так и близкого усопшему человека. Второму он поможет пережить горе, так как похороны — поддерживаемая веками практика. По мнению психолога, такие «отработанные» веками обряды с участием предков, помогут пережить травму. Человек, который соблюдает традиции предков, обретает устойчивость и уверенность в себе, получает силу.

«Это, конечно, не мистическая какая-то вещь и не сакральная. Это больше про глубинные установки. Эффект от соприкосновения с традициями предков бывает ярковыраженным и моментально проявляется в человеке», — считает специалист.

Как пережить утрату

Самый простой способ — направить переживания в какое-то действие. Так будет легче пережить уход близкого, считает специалист. Например, заняться работой или сосредоточиться на состоянии близких.

«Более глубокий момент, который имеет терапевтический эффект — когда человек может для близкого, который из этого мира ушел, что-то сделать», — пояснил специалист.

Так как утрата близкого связана с ощущением чувства вины, то исполнение последней воли умершего помогает справиться с подобными моментами. Поэтому важно соблюсти предпочтения человека в способе погребения.

Кроме того, необходимо помнить о могиле близкого и навещать ее, несмотря на боль. В ином случае человек оставляет боль с собой. Эта задача самая важная, считает врач.

«Если человек ушел из этого мира, (необходимо) пережить боль. Тогда радость от того, что человек был, о каких-то совместных эпизодах, остается с нами», — советует Эльдар Осипов.

Оставляя человека рядом с собой, легче мысленно возвращаться к радостным эпизодам совместной жизни. Если близкие умершего приняли боль, то человек сможет остаться, как говорят в народе, «в сердце». Отвергая боль и не посещая место захоронения, близкие отвергают и память об усопшем.

Например, люди, которые предпочли забыть о смерти человека, с ужасом понимают, что не помнят его уже через три года, объяснил специалист.

«Говорят: „Вот открыли фотоальбом, начали вспоминать. Мы забыли“. То есть там была настолько сильная боль, что они ее не пускали, как и воспоминания», — привел пример психолог.

Поэтому традиционный способ похорон более оптимален для большинства людей. Так память усопшего человека остается с его родными и близкими.

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