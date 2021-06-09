Видео: Ольга Бузова сбежала от журналистов после репетиции во МХАТе
Звезда участвует в одной из постановок знаменитого театра.
Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Известную российскую телеведущую Ольгу Бузову сняли на видео на выходе после репетиции из МХАТ имени Горького. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru. На записи видно, как звезда поздоровалась с корреспондентами «Известий», но отказалась рассказывать какие-либо подробности о готовящейся постановке. Светская львица молча села в машину и уехала. От вопросов СМИ Бузову также защитил ее охранник.
Ранее стало известно, что Бузова участвует в постановке про Иосифа Сталина «Чудесный грузин». Сейчас уже проходят репетиции спектакля. Несмотря на то, то многие с трудом воспринимают Ольгу как театральную актрису, сама она довольно своей новой ролью.
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