Видео: Ольга Бузова сбежала от журналистов после репетиции во МХАТе

|
Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 113

Звезда участвует в одной из постановок знаменитого театра.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова

Известную российскую телеведущую Ольгу Бузову сняли на видео на выходе после репетиции из МХАТ имени Горького. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru. На записи видно, как звезда поздоровалась с корреспондентами «Известий», но отказалась рассказывать какие-либо подробности о готовящейся постановке. Светская львица молча села в машину и уехала. От вопросов СМИ Бузову также защитил ее охранник.

Ранее стало известно, что Бузова участвует в постановке про Иосифа Сталина «Чудесный грузин». Сейчас уже проходят репетиции спектакля. Несмотря на то, то многие с трудом воспринимают Ольгу как театральную актрису, сама она довольно своей новой ролью.

Тема:
Ольга Бузова
9 июн
«Герой нашего времени»: Поплавская о приглашении Бузовой сыграть во МХАТ
9 июн
«Будешь смеяться»: Лолита могла сыграть вместо Бузовой в спектакле МХАТа
9 июн
«До меня не долетает, я выше»: получившая роль в МХАТе Бузова ответила хейтерам
9 июн
«Оля, жги» — появилось аудио репетиции МХАТа, где, предположительно, поет Бузова
9 июн
«Это я виноват»: Пригожин о том, почему Бузова играет в МХАТе вместо Валерии
9 июн
«С самолета в театр»: Бузова показала, как входит в роль для спектакля во МХАТе
8 июн
«Царь во дворца»: Самые странные райдеры звезд
8 июн
Правда ли, что Ольга Бузова вышла на сцену нетрезвой?
8 июн
Певица-шпионка: режиссер раскрыла тайну роли Бузовой в спектакле о Сталине
8 июн
Равнозначные феномены: какова роль Ольги Бузовой в спектакле о молодости Сталина

Читайте также

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
72.08
-0.75 87.81
-0.83
Астролог назвала даты рождения тех, чью судьбу изменит солнечное затмение...

Последние новости

19:16
Актер из сериала «Евлампия Романова» рассказал о первой встрече со звездой фильма «Три орешка для Золушки»
19:04
Блогера Дмитрия Ларина задержали в Петербурге
18:58
ЕС ввел единый «ковидный паспорт». Кому будет выдаваться документ?
18:48
Владелец самостроя: что известно о застрелившем судебных приставов в Адлере
18:47
«Герой нашего времени»: Поплавская о приглашении Бузовой сыграть во МХАТ
18:41
Подготовка к Евро-2020: какие меры безопасности предприняты в Петербурге

Сейчас читают

Правда или миф: можно ли вылечить близорукость черникой, упражнениями и каплями
Астролог назвала даты рождения тех, чью судьбу изменит солнечное затмение 10 июня
Киев неверно истолковал слова Байдена о членстве Украины в НАТО
Родились в рубашке: ТОП-4 знака зодиака, у которых несколько жизней

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака