Видео: Ольга Бузова сбежала от журналистов после репетиции во МХАТе

Известную российскую телеведущую Ольгу Бузову сняли на видео на выходе после репетиции из МХАТ имени Горького. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru. На записи видно, как звезда поздоровалась с корреспондентами «Известий», но отказалась рассказывать какие-либо подробности о готовящейся постановке. Светская львица молча села в машину и уехала. От вопросов СМИ Бузову также защитил ее охранник.

Ранее стало известно, что Бузова участвует в постановке про Иосифа Сталина «Чудесный грузин». Сейчас уже проходят репетиции спектакля. Несмотря на то, то многие с трудом воспринимают Ольгу как театральную актрису, сама она довольно своей новой ролью.