Горько! Газманов надел жене кольцо на палец и романтично станцевал с ней— видео

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Анна Васильева
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Певец и его жена Марина никогда не носили обручальные кольца и решили исправить эту досадную несправедливость.

Фото, видео: Instagram @marinagazmanova

На безымянном пальце Олега Газманова вновь появилось обручальное кольцо. И хотя артист женился на Марине Газмановой еще 18 лет назад, пара не носила колец. 9 июня на презентации книги супруги музыканта Газмановы решили исправить это досадное недоразумение. 

Певец рассказал, что в день свадьбы много лет назад преподнес возлюбленной далеко не то обручальное украшение, о котором она мечтала. Марина, по словам Олега Газманова, любит все утонченное. А их кольца скорее напоминали широкие трубы.

Оказалось, что свадебное платье для Марины Газмановой сшил знаменитый модельер Валентин Юдашкин. На бирюзовой свадьбе влюбленных он стал свидетелем.

«15 июля наша свадьба. В этом году бирюзовая. Мне задали вопрос, почему мы с тобой не носим обручальные кольца. Свадьба бирюзовая, может быть, поносим?» — обратилась к супругу Марина, взяв в руки пакетик Tiffany.

Знаменитой чете предложили расписаться на стенах МДК, «молодожены» поцеловались под звучное «Горько!» и исполнили танец жениха и невесты.

 

 
 
 
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Публикация от Марина Муравьева-Газманова (@marinagazmanova)

Ранее 5-tv.ru рассказал, из-за какой шутки Олег Газманов чуть не «получил по морде» от жены в ЗАГСе.

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