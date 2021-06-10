Горько! Газманов надел жене кольцо на палец и романтично станцевал с ней— видео

На безымянном пальце Олега Газманова вновь появилось обручальное кольцо. И хотя артист женился на Марине Газмановой еще 18 лет назад, пара не носила колец. 9 июня на презентации книги супруги музыканта Газмановы решили исправить это досадное недоразумение.

Певец рассказал, что в день свадьбы много лет назад преподнес возлюбленной далеко не то обручальное украшение, о котором она мечтала. Марина, по словам Олега Газманова, любит все утонченное. А их кольца скорее напоминали широкие трубы.

Оказалось, что свадебное платье для Марины Газмановой сшил знаменитый модельер Валентин Юдашкин. На бирюзовой свадьбе влюбленных он стал свидетелем.

«15 июля наша свадьба. В этом году бирюзовая. Мне задали вопрос, почему мы с тобой не носим обручальные кольца. Свадьба бирюзовая, может быть, поносим?» — обратилась к супругу Марина, взяв в руки пакетик Tiffany.

Знаменитой чете предложили расписаться на стенах МДК, «молодожены» поцеловались под звучное «Горько!» и исполнили танец жениха и невесты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Муравьева-Газманова (@marinagazmanova)

Ранее 5-tv.ru рассказал, из-за какой шутки Олег Газманов чуть не «получил по морде» от жены в ЗАГСе.