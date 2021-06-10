«Сожжение» Меркурия: что опасно делать в период с 10 по 13 июня?

Астрологи склонны верить, что положение звезд в космосе серьезно влияет на людей. Касается это не только расстановки планет в период рождения — гигантские космические объекты фактически выстраивают всю жизнь человека. Какое решение принять, счастья или трагедии ожидать через 20 лет — ответы на эти и другие вопросы знают небесные тела.

Тяжелые и легкие периоды жизни также определяются положением звезд и планет. При этом особое внимание всегда уделяется Меркурию. Если он движется не по правильной орбите, а в противоположную сторону — жди серьезных перемен и происшествий.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru преподаватель Евразийского Астрологического института, таронумеролог Анастасия Широкова сообщила, что сейчас как раз тот самый, когда следует быть предельно осторожными. Эксперт отметила, что ретроградное положение Меркурия в период с 10 по 13 июня осложняется «сожжением».

«Сожжение планеты происходит, когда она находится в орбисе от 17 минут до 2,5 градуса от Солнца с любой стороны. Сожжение — это, иными словами, ослепление, то есть потеря объективного взгляда», — подчеркнула Широкова.

Для наглядности астролог предложила закрыть глаза и представить схему солнечной системы. Меркурий — первая планета от Солнца. Когда она находится позади огненного гиганта, так, что с Земли ее не видно, получается «полное сожжение». Сейчас же Меркурий в более простой позиции — где-то между звездой и живой планетой. Это значит, что людям не стоит опасаться трагических случайностей, но важно быть крайне внимательными.

«Нам надо быть максимально объективными относительно того, что происходит вокруг. Рекомендую очень тщательно проверять документы, быть чуткими к своему окружению, особенно если появляются новые персонажи. Однако это же самое время может быть получением каких-то сакральных знаний, знаков от вселенной. Самое главное — это правильно истолковать эти знаки», — уточнила таронумеролог.

В заключение астролог добавила, что особо важные дела, вроде подписания контрактов и покупки недвижимости, лучше перенести на более поздний срок. Так будет спокойнее и надежнее.

Ранее 5-tv.ru публиковал онлайн-трансляцию кольцеобразного солнечного затмения.