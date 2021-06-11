«Пришла, чтобы выпендриваться?» — Дава устроил скандал на лобном месте «Дома-2»

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Алексей Хитров
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Ранее звезда телестройки Алена Рапунцель намекнула, что Манукян не подходит на роль ведущего проекта.

«Пришла, чтобы выпендриваться?» — Дава устроил скандал на лобном месте «Дома-2»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Блогер Давид Манукян, который недавно стал ведущим телешоу «Дом-2», устроил скандал на лобном месте. Недовольство Давы вызвала одна из участниц проекта Кристина Лясковец, которая начала ему дерзить и напоролась на ответное хамство.

Так, девушка заявила, что не уверена в совместном будущем с Глебом Малмыгиным, с которым пытается выстроить отношения в рамках проекта.

«Он мне нравится. Что вы еще от меня хотите услышать? Что мне нужно сказать? Вы объясните, я скажу. Я пришла сюда, чтобы узнать его. Но у меня нет никаких чувств пока», — приводит слова участницы проекта Starhit.ru.

Эта фраза Лясковец вывела из себя ведущего Даву, который потребовал, чтобы она «не выпендривалась» и «разговаривала нормально».

«Какой тогда смысл твоего нахождения здесь? Мы здесь обсуждаем отношения. Ты пришла сюда, чтобы выпендриваться? Если нет, то разговаривай нормально. Я не понимаю разговоров в таком тоне», — заявил Манукян.

Продолжения конфликт не получил — ведущий переключился на других участников шоу, забыв про Лясковец.

Ранее звезда «Дома-2» Алена Рапунцель намекнула, что Давид Манукян в силу неопытности не подходит на роль ведущего проекта и ему было бы лучше в TikTok-доме. При этом, другие участники телестройки считают, что Дава может стать хорошим ведущим.

Как сообщал 5-tv.ru, поп-король Филипп Киркоров раскрыл, что на самом деле его связывает с блогером Давидом Манукяном, с которым они вместе приехали на премию Муз-ТВ в кабриолете, украшенном на свадебный манер. По словам певца, с бывшим женихом поющей ведущей Ольги Бузовой они провели Пасху и собирались отправиться к монахам на Афон.

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