«Бред»: жена Костомарова прокомментировала слухи о своем романе с Яглычем

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Алексей Хитров
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О романтических отношениях фигуристки и актера начали говорить после проекта «Ледниковый период» в 2013 году, где они были партнерами.

«Бред»: жена Костомарова прокомментировала слухи о своем романе с Яглычем

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Фигуристка Оксана Домнина возмущена слухами о своей личной жизни и призвала публику не верить в сплетни о ней. Так она прокомментировала упорно приписываемый ей роман с актером Владимиром Яглычем, который был ее партнером в шоу «Ледниковый период» и к которому она якобы ушла после проекта от фигуриста Романа Костомарова.

«К журналистам всегда относилась тепло — до той поры, пока какой-то недобросовестный писака неожиданно для всех нас не расписал в прессе, будто у нас с Володей Яглычем чуть ли не служебный роман. Этот бред длился довольно долго. Чтобы покончить с разговорами, нам с Ромой пришлось обвенчаться и официально зарегистрировать брак. Но все эти сплетни, слухи, домыслы так и остались бродить в Интернете, будоража общественное мнение», — цитирует Домнину «Экспресс газета».

Брак 36-летней фигуристки с Романом Костомаровым длится семь лет, в 2016 году у них родился сын Илья. Актер Владимир Яглыча с 2015 года состоит в отношениях с Антониной Паперной, дочерью известных украинских актеров Ольги Сумской и Евгения Паперного. У пары трехлетняя дочь Ева и годовалый сын Даниил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фигурист Роман Костомаров матерился о злости, участвуя в «Ледниковом периоде» в паре с телеведущей Региной Тодоренко. Спортсмен признался, что ему не всегда удавалось находить общий язык с партнершей и между ними случались конфликты из-за рабочих моментов.

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