«Появилась злость»: Костомаров рассказал, как они раздражали друг друга с Тодоренко

Фигурист Роман Костомаров признался, что на шоу «Ледниковый период» ему не всегда удавалось найти общий язык с его партнершей — телеведущей Региной Тодоренко. Из-за рабочих моментов между ними случались конфликты. В результате спортсмен матерился от злости. По словам фигуриста, начался после номера со змеей, однако партнерам по льду все же удалось наладить контакт.

«Мы начали друг друга раздражать. Программу Регина откатала не очень, стала беситься, что это я ее так плохо учу. Я смотрю на нее большими глазами: „Ты совсем, что ли, с ума сошла?! Иди, пусть тебя кто-нибудь другой учит“. Появилась злость. То, что не бесило до этого, стало раздражать. Один-два выпуска все было на грани. Отъедешь куда-нибудь и материшься в бортик. Разлюбил я богиню льда свою!» — поделился Роман в интервью Starhit.

По словам спортсмена, отношения наладились после очередной программы, которую партнерам удалось «хорошо откатать». По итогам шоу Костомаров с Тодоренко заняли третье место и заканчивали его в хорошем настроении и прекрасных отношениях. Причем настолько, что фигурист в шутку предложил телеведущей поехать на Мальдивы. Об этой истории рассказала его супруга фигуристка Оксана Домнина.

«После тренировки Роман Сергеевич решил немного разгрузить Регину Петровну от фигурного катания. И, такой, думает: «Дай-ка я ей напишу: «А может, поедем на Мальдивы вместе, когда проект закончится?». На что Регина Петровна ему отвечает: «Роман Сергеевич, а что в это время будут делать Влад с Оксаной?». Пошутили они, немного разрядили обстановочку», — рассказала Домнина.

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