Собянин: выходные в Москве продлятся с 12 по 20 июня
С 13 июня также временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях.
Фото: ТАСС / Геодакян Артем
Ситуация с коронавирусом в Москве резко осложнилась, в связи с чем властями города были приняты меры по сдерживанию распространения COVID-19. Как сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина, «длинные выходные» в городе продлятся с 12 по 20 июня. Для работников предприятий будет сохранена заработная плата. Соответствующий указ подписал глава Москвы.
«Но, конечно, оно не распространяется на организации, которые имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры, а также на предприятия оборонки, „Росатома“, „Роскосмоса“ и некоторых других стратегических отраслей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316», — говорится на сайте Собянина.
Кроме того, до 20 июня также временно
Читайте также
68%
-0.52 87.33
-0.48
Нашли ошибку?