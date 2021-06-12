Мать похищенной в Подмосковье девочки нашла «няню» на стройке

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Алексей Хитров
Эксклюзив 2 967

В полиции просят всех, кто что-либо знает о местонахождении похитительницы и ребенка, сообщить о них в правоохранительные органы.

Фото, видео: Depositphotos / Annette Riedl; 5-tv.ru

Мать двухлетней девочки, похищенной в подмосковном городе Видное, рассказала, как оставила ребенка наедине с незнакомыми людьми.

Со слов женщины, она работает в строительном концерне, где познакомилась с неким Михаилом, пришедшим устраиваться на стройку. Услышав разговор женщины о том, что ей не с кем оставить ребенка, он предложил ей взять няней свою сожительницу по имени Альбина. Впоследствии, когда пара находилась с ребенком с ребенком, по предварительной версии, Михаил попытался украсть у соседей куртку, а Альбина взяла девочку за руку и увела.

«Вчера я взяла выходной. Я потеряла ребенка, у меня был выкидыш. Я поехала в больницу. Эта няня осталась с ней на три часа. Ее „Ромео“ у соседа ****** (украл) куртку. Тот ему уши надрал, тот ****** (сбежал). Вприпрыжку за ним она ушла, ребенка не оставила. А сейчас сидят там, не знают, как вернуть», — сказала мать похищенной девочки.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, похитившая девочку женщина, по предварительной информации, направлялась на вокзал, откуда вместе с ребенком могла уехать на электричке в столицу. По факту случившегося Следственным комитетом РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по статье «Похищение». К розыску девочки подключились волонтеры. Всех, кто знает что-то о местонахождении женщины и ребенка, просят обратиться к следователям.

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