Честное видео: как выглядит певица Нюша до и после визита к визажисту

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Оксана Тарасова
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Артистка пообщалась с подписчиками в социальных сетях, продемонстрировав свою «натуральную» красоту.

Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha

Певица Анна Шурочкина, известная как Нюша, опубликовала на своей странице в Instagram честное видео без макияжа. Она решила поговорить с подписчиками о своем творчестве, но нисколько не постеснялась предстать перед многотысячной аудиторией в естественном виде.

Следом артистка опубликовала еще два ролика в сторис, на которых продемонстрировала результат работы своих визажистов. На одном из них был запечатлен процесс, а на втором результат.

Instagram @nyusha_nyusha

Ярко очерченные брови, выразительные глаза и длинные ресницы — такой поклонники привыкли видеть Нюшу. Но, как оказалось, свой сценический образ она использует для работы. Беседуя с подписчиками, Шурочкина показала, как в руках профессиональных стилистов и визажистов миловидная молодая женщина превращается в поп-диву.

Сексуальные и красочные образы Нюши — ее визитная карточка. К любви звездной мамы к красивым нарядам и светским выходам приобщилась и ее дочь Серафима-Симба. Певица впервые привела малышку на красную дорожку — журналисты и гости премии Муз-ТВ были покорены очаровательной парой и их нарядами принцесс.

Ранее 5-tv.ru публиковал откровенное фото Нюши: артистка показала своим фолловерам, насколько огромным был ее живот накануне родов.

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