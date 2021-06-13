Деньги к ним так и липнут! Рейтинг богачей по знакам зодиака

Астролог Ален Шахсу составил рейтинг самых богатых представителей зодиакального круга. По мнению эксперта, некоторые люди с рождения «обречены» на богатство. Их судьба почти всегда складывается успешно в финансовом плане, причем без особых усилий с их стороны.

12 место — Стрелец

Стрельцы очень своеобразно относятся к деньгам. При том, что финансы у них всегда есть, на хлебе и воде не сидят. Но сколько бы ни было средств у этого знака, ему все кажется недостаточным. Вон, говорит Стрелец, у Марка Цукерберга еще больше! Очень ненасытные товарищи.

11 место — Водолей

Водолеи обожают жизнь, и никакие ее обстоятельства не сломят позитивного настроя. Они будут одинаково счастливыми и с тугим кошельком, и с пустым. Вероятнее всего, конечно, с пустым. Особенностью Водолеев является полное безразличие к материальным благам — оттого и веселятся. Можно взять от жизни все совершенно бесплатно, не забывайте!

10 место — Рыбы

Рыбы оказались на десятом месте не потому, что бедные. Наоборот, они порой тратят такие суммы, что у завистников развивается нервный тик. Но вот зарабатывать представители этого знака не умеют категорически. Только успешно находить желающих их содержать. Выпусти Рыбу в море — и, если сумеет хотя бы не голодать, считай, повезло.

9 место — Весы

Этот знак с деньгами не совместим на эмоциональном уровне. Он их попросту ненавидит. Потому что людей, уверены Весы, жажда наживы только портит и калечит. Стать самому жертвой капитализма для представителя астрологического символа — смерти подобно. Лучше пусть богатый любовник продает свою душу финансовому дьяволу и обеспечивает его!

8 место — Близнецы

Сколько бы ни работали Близнецы, денег у них как не было, так и нет. Получив на руки более-менее внушительную сумму, они мчатся тратить. Не важно, на что, главное, поскорее. А то вдруг завтра неожиданно настанет старость, а они не кутили как следует и норковых шуб еще не носили!

7 место — Телец

Тельцы — типичный средний класс, каков он в общем понимании. У них есть все необходимое и немного больше. Может, даже побольше, чем у соседей. Но хочется им, конечно, жить во дворце, летать с красоткой по заграницам и владеть собственным вертолетом. Ну, мечтать не вредно.

6 место — Лев

Львы используют деньги для главного занятия всей совей жизни — пускания пыли в глаза. Никто так не любит покрасоваться, как эти ребята. Даже если за душой к них ни гроша, никто об этом не узнает. Истинный Лев всегда будет изысканно одет, обедать станет в лучшем ресторане, машину купит самую эффектную. Потом будет в тайне от всех выплачивать кредит.

5 место — Рак

Средства у Рака появляются не по щелчку, но всегда имеются. Главным образом, благодаря умению копить. Это представители знака делают очень щепетильно. Даже не имея конкретной цели они будут откладывать на черный день или просто потому, что надо — Раки не могут объяснить свою тягу к копилке, просто это у них в крови. О своих богатствах предпочитают молчать.

4 место — Овен

Овны — короли риска, а деньги таких любят. Поэтому им всегда есть на что пожить с сделать новую ставку. Тот самый случай, когда благосостояние приходит как-то само собой. Как отмечает Ален Шахсу, Овны и большие деньги встречаются в ранней юности, взаимно влюбляются, а потом живут в согласии, пока смерть не разлучит их.

3 место — Козерог

Козероги по праву бронзовые призеры рейтинга. Они умеют зарабатывать, умеют планировать бюджет, откладывать и вкладывать. Сорить деньгами представители этого знака не любят, так как ценят свой труд, да и не нуждаются особо в предметах роскоши. Замуж за Козерога выйти стоит хотя бы потому, что он очень финансово надежный партнер — на заметку Весам.

2 место — Скорпион

Второе почетное место в рейтинге богачей занимает Скорпион. Амбициозный и очень трудолюбивый товарищ. Он не умеет проигрывать и бьется за свой кусок пирога до последнего. И вполне успешно. Скорпионы готовы подставлять и идти по головам ради карьеры и большого заработка. Когда в руках будет пухлая пачка купюр, их совесть тут же успокоится.

1 место — Дева

Немного странным может показаться тот факт, что аскетичные Девы притягивают благосостояние. Этим людям не нужны дорогие костюмы и роскошные автомобили. Они как те странные миллиардеры, которые носят одни и те же джинсы по пять лет, имея при этом беснословные суммы на руках. По статистике большинство богачей мира — Девы. Вот что за везунчики!

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