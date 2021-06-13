Эксклюзивное видео нападения с ножом на хоккеиста Ямщикова в Москве

|
Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 306

После инцидента спортсмен был госпитализирован.

Фото, видео: Depositphotos / Genrix20061.mail.ru; 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео момента нападения с ножом на хоккеиста  Даниила Ямщикова  в центре Москвы. По предварительным данным, конфликт произошел у ресторана «Тануки». Судя по всему, 23-летний москвич вступил в перепалку с неизвестным мужчиной, в ходе которой последний достал нож и ранил оппонента.

Для Ямщикова потасовка закончилась на больничной койке. Данные о его состоянии утоняются.  Что касается подозреваемого в поножовщине, то, как пишет News.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве, в настоящий момент он задержан. Полиция проводит по данному факту проверку.

Даниилу Ямщикову 23 года. Он играет за команду «Метеор».

Читайте также

+23° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
71.68
-0.52 87.33
-0.48
Деньги к ним так и липнут! Рейтинг богачей по знакам зодиака

Последние новости

16:33
Видео: В Петербурге воспитатели детсада забыли двухлетнего ребенка у проезжей части
16:23
Разгром российской сборной бельгийцами вдохновил украинцев на мемы
16:02
«Смотрел только на обезьянку»: Садальский оценил спектакль с Бузовой в МХАТа
15:50
Как у настоящей Золушки: Анастасия Макеева похвастала свадебными туфлями
15:35
Семья из четырех человек утонула на озере в Карелии
15:22
Концерт и слезы: Глюкоза с размахом отметила день рождения и годовщину свадьбы

Сейчас читают

Деньги к ним так и липнут! Рейтинг богачей по знакам зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 июня
Названы внешние признаки нехватки витамина В12
Байопик о Сталине: чем запомнился первый показ спектакля МХАТа с Ольгой Бузовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака