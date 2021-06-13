Эксклюзивное видео нападения с ножом на хоккеиста Ямщикова в Москве

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео момента нападения с ножом на хоккеиста Даниила Ямщикова в центре Москвы. По предварительным данным, конфликт произошел у ресторана «Тануки». Судя по всему, 23-летний москвич вступил в перепалку с неизвестным мужчиной, в ходе которой последний достал нож и ранил оппонента.

Для Ямщикова потасовка закончилась на больничной койке. Данные о его состоянии утоняются. Что касается подозреваемого в поножовщине, то, как пишет News.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве, в настоящий момент он задержан. Полиция проводит по данному факту проверку.

Даниилу Ямщикову 23 года. Он играет за команду «Метеор».