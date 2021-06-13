В штат берете? В МХАТе рассказали о дальнейшей карьере Бузовой в театре

В Московском художественном академическом театре имени Горького рассказали о дальнейшей судьбе Ольги Бузовой в театре. Как отметила пресс-секретарь культурной организации Виктория Мусина-Пушкина в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru, звезда и дальше продолжит играть в постановке «Чудесный грузин», однако в труппу брать ее не планируют.

«Нет, в штат Ольгу принимать не планируем. Но она будет играть и дальше в этом спектакле. Теперь уже в новом сезоне, в сентябре. Интересно, что из-за ажиотажа и появившихся на Авито билетов по 150 000 рублей на „Чудесного грузина“, мы срочно открыли сентябрьские продаж». — сообщили в пресс-службе.

В МХАТе также добавили, что в отличие от Бузовой, Георгия Иобадзе, также сыгравшего в спектакле о Сталине, скорее всего можно будет увидеть в рядах постоянных артистов театра.

«А вот Иобадзе, сыгравшего роль Сталина, скорее всего в новом сезоне встретим уже в нашей труппе. Он когда-то и был актером труппы МХАТ. Уходил. Сделал прекрасный спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион», который успешно идет на разных площадках (и теперь вводится на нашу Третью сцену). Думаем, что этот талантливый актер скоро вернется «домой«». — уточнила Виктория Мусина-Пушкина.