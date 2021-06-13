«Вот и нас настигло»: жена Кузьмина рассказала о его состоянии в клинике

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 210

Ранее стало известно, что популярные исполнители Владимир Кузьмин и Александр Буйнов госпитализированы в одну больницу с коронавирусом.

Фото, видео: Instagram @katkuz108; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

Певец и гитарист Владимир Кузьмин, госпитализированный с коронавирусной инфекцией, чувствует себя хорошо. Об этом 5-tv.ru рассказала его жена Екатерина.

Она добавила, что три месяца назад популярный исполнитель привился от COVID-19, благодаря чему течение болезни, по словам врачей, проходит не так тяжело, как могло бы.

Ранее Кузьмина сообщила о госпитализации звездного супруга на своей странице в Instagram.

«Вот и нас настигло. Ничего особо пока говорить не буду, скажу одно — все произошло неожиданно. Мне стало нехорошо, решили сдать анализы, в итоге Володя в госпитале!» — написала Екатерина.

Также она поблагодарила за помощь друзей, врачей и прививку, «которая помогает проживать все спокойно».

Instagram @katkuz108

Сам Владимир Кузьмин тоже вышел на связь с поклонниками из больницы, сообщив, что чувствует себя нормально.

«Привет, я в госпитале. Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной!» — порадовал подписчиков исполнитель.

Певец призвал всех беречься от коронавируса, так как «в Москве сейчас очередной пик».

v.kuzmin_official

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, народный артист России Александр Буйнов рассказал своим подписчикам в Instagram, что он и его коллега по сцене и званию Владимир Кузьмин оказались в одной больнице с коронавирусной инфекцией. Знаменитости находятся в военном госпитале в подмосковном Одинцово.

Тема:
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