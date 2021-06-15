Вдову Бориса Грачевского раскритиковали за девичник в год траура

Вдова основателя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская случайно спровоцировала волну негатива в свой адрес невинным фото. На своей странице в Instagram она разместила снимок, на котором она запечатлена в компании подруг. В подписи к фотографии она указала, что веселится на девичнике.

«Девичник, девичник… Глаза словно вишни», — подписала свой загадочный пост Екатерина.

Однако, такое жизнерадостное поведение не всем подписчикам пришлось по нраву. Некоторые посчитали, что негоже улыбаться, когда еще года не прошло с момента смерти любимого мужа. В итоге публикация собрала неоднозначные комментарии.

«Не рано ли девичник? Не прошло полгода, а любящая жена, хоть год придерживается, что значит было лицемерие…», — язвительно отметила одна из подписчиц.

Instagram @belotserkovskaia_official

Несмотря на негативные сообщения, настоящие поклонники Белоцерковской выступили со словами поддержки в адрес артистки. Они отметили, что все-таки жизнь продолжается и актрисе нужно быть счастливой ради сына.

Борис Грачевский умер 14 января 2021 года на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. В последний путь основателя «Ералаша» провожали продолжительными аплодисментами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о жалобах директора «Ералаша» на агрессию Екатерины Белоцерковской.